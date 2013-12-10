Круглый стол при участии власти и оппозиции состоится завтра

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил экс-Президент Украины Леонид Кравчук во время инициированного им круглого стола во дворце «Украина».

Говоря о сегодняшней встрече четырех президентов – самом Кравчуке, а также Виктора Януковича, Виктора Ющенко и Леонида Кучмы, он отметил, что все пришли к выводу, что диалог нужен. “Все президенты - и Кучма, и Ющенко, и действующий глава государства, и я - мы были едины в важных, принципиальных вопросах. Дискуссия была непростой, но в итоге мы пришли к согласию, что круглый стол должен стать событием в Украине, и через круглый стол нужно решать проблемы и доносить их до общества”, - сказал Кравчук.

По словам Кравчука, во время разговора президентов речь шла о том, что для начала диалога нужно решить два вопроса: проблема арестованных после событий 1 декабря и вопрос ассоциации с Евросоюзом. Как сказал Кравчук, Янукович выразил настроенность на решение этих вопросов.

Он также отметил, что обсуждался вопрос о переводе всех существующих проблем в демократическое русло.

Кравчук подчеркнул, что речь шла и о том, что люди, которые сейчас стоят на Майдане, не должны мешать другим киевлянам. “Майдан не может, и все, что вокруг Майдана, не может мешать свободно жить и работать городу Киеву и другим городам”, - сказал Кравчук.

Как сообщал УНИАН, на круглый стол, инициированный Кравчуком, прибыли лишь представители власти. На круглом столе, который проходит во дворце "Украина", присутствуют председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак, вице-премьер-министр Александр Вилкул, министры Елена Лукаш и Раиса Богатырева. Также присутствуют председатель КГГА Александр Попов, председатель фракции Партии регионов Александр Ефремов, председатель фракции КПУ Петр Симоненко и внефракционный народный депутат Владимир Литвин. Также за столом - советник Президента Украины Марина Ставнийчук.

Кроме того, позже прибыли глава Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет и несколько лиц, которые заявили, что является представителями Майдана.

Лидер партии «УДАР» Виталий Кличко отметил, что оппозицию не приглашали на этот круглый стол.