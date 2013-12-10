Янукович одобрил план подписания Соглашения с ЕС в марте 2014 года - Кравчук

15:22, 10 декабря 2013
Политика
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Президент Украины Виктор Янукович считает необходимым начать доработку Соглашения об ассоциации с ЕС и подписать его в марте 2014 года

Янукович одобрил план на встрече четырех президентов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый Президент Украины Леонид Кравчук во время «круглого стола» относительно поиска пути выхода из сложившегося политического кризиса в стране.

По словам Кравчука, «если Европейская Комиссия и украинская делегация, которая поехала в Брюссель для обсуждения дальнейшей доработки Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом, начнут работу уже сейчас, то Соглашение будет подписано в марте 2014 года».

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«Если комиссия, которая будет решать вопросы, связанные с экономикой, начнет работу уже сейчас, есть договоренность с Евросоюзом, что будут осуществлены такие шаги, которые позволят Украине подписать соглашение, учитывая ее экономические интересы, и не теряя возможности развиваться. Если со стороны Евросоюза и, в частности, Еврокомиссии будут выполнены обещания, что комиссия приступит к работе немедленно и они успеют провести с украинской делегацией совместную работу, успеют до марта месяца, то в марте соглашение будет подписано», - сказал Кравчук.

По его словам, Янукович одобрил такие планы во время проведенного накануне круглого стола с тремя предыдущими президентами Украины – Кравчуком, Леонидом Кучмой и Виктором Ющенко.

Как сообщал УНИАН, в инициированном Кравчуком «круглом столе» относительно поиска пути выхода из сложившегося политического кризиса в стране, который проходит во Дворце «Украина», принимают участие лишь представители власти. Лидеров оппозиции на это мероприятие не пригласили.

Напомним, 9 декабря пресс-служба первого вице-премьера сообщила, что правительственная делегация во главе с первым вице-премьер-министром Сергеем Арбузовым в ближайшее время посетит Брюссель для проведения переговоров по отдельным аспектам имплементации Соглашения об ассоциации, в частности, в контексте подготовки соответствующей «дорожной карты».

«Дорожная карта» по подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС предполагает получение финансовой помощи для Украины и увеличение срока имплементации Соглашения об ассоциации.

Первый раунд переговоров по подготовке «дорожной карты» рабочая группа во главе с заместителем председателя Национального банка Украины Николаем Удовиченко провела 4 декабря в Брюсселе.

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