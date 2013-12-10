Суд запретил митингующим блокировать дороги в центре Киева

04:23, 10 декабря 2013
Политика
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В милиции уверяют: грубых нарушений общественного порядка не зафиксировано, а мероприятия проводятся исключительно по решению Окружного административного суда столицы.

Об этом сообщил начальник управления массовых и спортивных мероприятий Департамента общественной безопасности МВД Украины Олег Матвейцов, передает пресс-служба МВД.

По его словам, сегодня принято судебное решение о разблокировании проезжих частей в центральной части Киева.

"Во время зачитывания судебными исполнителями решения суда работники милиции в присутствии представителей коммунальных служб обеспечивали охрану общественного порядка", - отметил Олег Матвейцов и подчеркнул, что участники "Евромайдана" уже освободили часть улицы Грушевского в районе Европейской площади, а также на углу Лютеранской и Круглоуниверситетской.

Представитель МВД также добавил, что в настоящее время судебные исполнители зачитывают решение суда в других заблокированных митингующими частях центра столицы.

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