Министр: газовые контракты с Россией будут переформатированы

Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV в понедельник вечером, передает Сегодня.

"Относительно газовых контрактов – я надеюсь, мы найдем взаимопонимание и эти контракты будут переформатированы", - сказал Ставицкий.

Он отметил, что правительство не предпринимало никаких решений относительно подписания тех или иных соглашений с Россией и что "сейчас идет наработка".

"То, что сейчас мы слышим от интернет-изданий не отвечает действительности, правительство не принимало никакого решения, а вы знаете, что для того, чтобы какое-нибудь соглашение подписать нужно, чтобы было принято решение", - сказал Ставицкий.

"Сейчас правительство рассмотрит этот вопрос, и вы будете свидетелями тех решений, которые примет правительство", - добавил он.

Министр рассказал, что сейчас группа во главе с вице-премьером Юрием Бойко находится в Москве и отрабатывает стратегические вопросы.

"Что касается энергетики, я считаю, что мы просчитаем эти вопросы, а именно - это и возможное создание консорциума. Вы знаете, что в последнее время Германия заинтересовалась быть членом трехстороннего консорциума. Они также выразили свое мнение относительно участия в переговорах", - сказал Ставицкий.

Напомним, что "Нафтогаз" задолжал "Газпрому" более 2 млрд долларов. По сообщениям российских СМИ, РФ пообещала Украине в обмен на ассоциацию целый пакет предложений, включая снижение цен на топливо.