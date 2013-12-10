Правоохранители зачищают последние баррикады возле Банковой

По состоянию на 2:25 на улице Богомольца собралось около 200 представителей милиции и внутренних войск.

Кроме того, на углу улиц Лютеранская и Шелковичная - две группы молодых ребят по 20 человек каждая. Они просто стоят. На вопрос Украинской правды, почему они там находятся, говорят, что живут в центре и сейчас возвращаются с работы. Они утверждают, что работают в Международном выставочном центре.

Кроме того, на улице Шелковичной стоит пожарная машина.

В начале Лютеранской стоят 5 грузовиков, обращенных в сторону Банковой.

По состоянию на 2:45 силовики начали зачищать баррикады на углу улиц Шелковичной и Богомольца. Части баррикад они составляют на самосвал. На место подбежал Владимир Кличко. Митингующие сопротивления не осуществляют, потому окружены со всех сторон силовиками.

Около 2:50 началась зачистка баррикад на углу Лютеранской и Банковой. Правоохранители окружили их так, чтобы митингующие могли отойти к Крещатику по Лютеранской.

Как известно, ранее силовики зачистили баррикады на улице Грушевского. Пострадавших нет.