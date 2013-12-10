В Одессе собирают подписи под «Меморандумом одесситов трех поколений» для Евромайдана
В Одессе проходит сбор подписей под «Меморандумом одесситов трех поколений» для передачи на киевский Евромайдан.
Как передает корреспондент УНИАН, текст меморандума зачитали на митинге, состоявшемся на Приморском бульваре, возле памятника Дюку. Сейчас текст выложен в Интернет, чтобы каждый желающий мог под ним поставить свою подпись.
В частности, в меморандуме сказано, что первым был жестко разогнан палаточный еврогородок в Одессе, затем - митинги в других городах «и, наконец, в Киеве».
«Кадры киевского погрома студенческой демонстрации спецподразделением «Беркут» всколыхнули всю Украину и вызвали возмущение во всем мире. Власть сама стала причиной того, что вопросы экономики и цивилизационного выбора отошли сегодня на второй план. На повестке дня вопросы жизни и безопасности граждан, вынужденных защищаться от собственной власти, вопросы целостности и безопасности страны. В этой ситуации перед каждым украинцем стоит сегодня простой вопрос: согласен ли я дальше жить с такой властью? Наш ответ звучит — мы не согласны!», - говорится в документе.
«Сегодня мы обращаемся к Вам, наши соотечественники, от Донецка до Львова, от Луганска до Севастополя, призываем всегда и во всех конфликтах во главу угла ставить незыблемость прав человека, выступаем за смену всех ветвей власти: отставку Президента Украины, Кабинета Министров Украины, роспуск Верховной Рады и назначение новых выборов, призываем сегодня сплотиться не против власти. Мы призываем сплотиться не «против», а «за». За наше общее будущее. За будущее Украины», говорится в обращении.
Авторы меморандума - более 20 общественных деятелей Одессы. В настоящее время его подписали около 350 человек.