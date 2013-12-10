В Одессе собирают подписи под «Меморандумом одесситов трех поколений» для Евромайдана

Как передает корреспондент УНИАН, текст меморандума зачитали на митинге, состоявшемся на Приморском бульваре, возле памятника Дюку. Сейчас текст выложен в Интернет, чтобы каждый желающий мог под ним поставить свою подпись.

В частности, в меморандуме сказано, что первым был жестко разогнан палаточный еврогородок в Одессе, затем - митинги в других городах «и, наконец, в Киеве».

«Кадры киевского погрома студенческой демонстрации спецподразделением «Беркут» всколыхнули всю Украину и вызвали возмущение во всем мире. Власть сама стала причиной того, что вопросы экономики и цивилизационного выбора отошли сегодня на второй план. На повестке дня вопросы жизни и безопасности граждан, вынужденных защищаться от собственной власти, вопросы целостности и безопасности страны. В этой ситуации перед каждым украинцем стоит сегодня простой вопрос: согласен ли я дальше жить с такой властью? Наш ответ звучит — мы не согласны!», - говорится в документе.

«Сегодня мы обращаемся к Вам, наши соотечественники, от Донецка до Львова, от Луганска до Севастополя, призываем всегда и во всех конфликтах во главу угла ставить незыблемость прав человека, выступаем за смену всех ветвей власти: отставку Президента Украины, Кабинета Министров Украины, роспуск Верховной Рады и назначение новых выборов, призываем сегодня сплотиться не против власти. Мы призываем сплотиться не «против», а «за». За наше общее будущее. За будущее Украины», говорится в обращении.

Авторы меморандума - более 20 общественных деятелей Одессы. В настоящее время его подписали около 350 человек.