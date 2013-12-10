В Штабе национального сопротивления пытались осуществить провокацию против Лукьянова
00:14, 10 декабря 2013Политика
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В Штабе национального сопротивления пытались сделать провокацию возле народного депутата Украины от Партии регионов Владислава Лукьянова.
Это произошло тогда, когда он давал комментарии журналистам на первом этаже здания Штаба национального сопротивления, после общения с оппозицией.
Мужчина, который находился в помещении пытался, бросить что-то в Лукьянова. Однако охрана штаба сдержала его.
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