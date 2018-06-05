Неделя в цифрах

0 – такое количество зрителей будет присутствовать на следующем отборочном матче к ЧМ-2014 между сборными Польши и Украины. Таким образом дисциплинарный комитет Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) наказал Украину за использование болельщиками во время матча против Сан-Марино нацистской символики и расистских лозунгов. Кроме того, Федерация футбола Украины оштрафована на 45 тысяч швейцарских франков, а стадион во Львове дисквалифицирован на отборочные матчи с участием национальной сборной до 2018 года включительно.

1 украинец, член команды судна «Arctic Sunrise» Руслан Якушев, был задержан в Мурманске на 72 часа вместе с тридцатью активистами организации «Гринпис» за попытку высадиться платформе «Приразломная». Следственный комитет России возбудил в отношении активистов дело о пиратстве и большинство иностранных граждан из числа команды получили по 2 месяца ареста. Окончательное решение по делу гражданина Украины будет принято в понедельник.

5 деятелей культуры, достигшие 70-летнего возраста, получили пожизненные государственные стипендии от президента Украины. В частности, стипендии назначены: заслуженному деятелю искусств Украины Таймуразу Золоеву, народному артисту Украины Петру Ластивке, лауреату Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко Дмитрию Мищенко, заслуженной артистке Украины Раисе Ризоль и народной артистке Украины Галине Поливановой.

6% украинцев вовсе не владеют словарным запасом нецензурной брани. Знают нецензурную лексику 93% украинцев, а употребляют её практически половина населения страны - 49%.

22 дня просуществовала в Харькове мемориальная доска с именем выдающегося украинского филолога Юрия Шевелева, которую общественные активисты установили 3 сентября на доме № 17 по улице Сумской, где жил ученый. Коммунальщики просто разбили её, а местные власти, ранее критиковавшие факт её появления, заявили, что не имеют к этому никакого отношения.

24 уголовных дела были возбуждены в отношении Юлии Тимошенко, начиная с 1995 года и по сегодняшний день. Ю. Тимошенко обвинялась в контрабанде валюты и газа, хищениях в особо крупных размерах, нанесении телесных повреждений работнику пенитенциарной службы и т. д. По данным ГПУ, все дела находятся в производстве: некоторые уже направлены в суд, часть только готовятся для передачи, а часть дел прекращены в связи с декриминализацией некоторых статей УПК.

60%жилья в Украине экологически небезопасно. По данным Украинской федерации работодателей охраны здоровья, внутри жилых и офисных помещений в воздухе выявляют формальдегид, фенол и соли тяжелых металлов.

70 соглашений, которые действуют в Таможенном союзе, может и готова подписать Украина, несмотря на своё намерение заключить Соглашение об ассоциации и Зоне свободной торговли с Европейским Союзом в ноябре 2013 года.

8000 контрактников появилось в Вооруженных Силах Украины в этом году, что на пять тысяч больше, чем в прошлом. Таким образом, в украинской армии военнослужащими по контракту укомплектовано около 60 процентов должностей рядового и сержантского состава.

100 000 000 гривен переплатило за закупленные на государственные средства лекарственные препараты Министерство здравоохранения Украины в прошлом году. К таким выводам пришла временная следственная комиссия ВРУ, сравнив цены на закупленные препараты с ценами на аналогичные товары в Российской Федерации, Польше, Болгарии, Чехии, Словацкой Республике, Венгрии, Молдове.

750 000 000 евро (приблизительно 7,5 миллиарда гривен) ежегодно смогут экономить на таможенных платежах украинские экспортеры, ведущие свою деятельность на рынках Европейского Союза, в случае подписания и имплементации Соглашения об ассоциации Украины и Европейского Союза.

14 300 000 000 долларов (приблизительно 114,4 миллиарда гривен) кредита рассчитывает получить от Международного валютного фонда Украина после возобновления сотрудничества в этом году.

50 400 000 000 гривен налогов и сборов уплатили физические лица за восемь месяцев текущего года, что на 4 миллиарда гривен больше аналогичного показателя 2012 года.