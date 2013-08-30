Украина может обрести статус партнера в Евразийском союзе после 2015 года

Об этом сказал Президент Виктор Янукович в интервью четырем украинским телеканалам.

“Украина может стать партнером, мы можем этот статус получить”, - сказал он.

Президент отметил, что Украина ведет переговоры по этому поводу. Янукович объяснил, что статус партнера предусматривает, что Украина может присоединиться к отдельным положениям Евразийского или Таможенного союза, которые не противоречат ВТО.

Янукович подчеркнул, что против этого не выступает ни одна из сторон, в том числе и Европа, с которой Украина планирует подписать Соглашение о создании зоны свободной торговли.

При этом Президент отметил, что сам устав Евразийского союза будет принят в 2015 году.

Как сообщал УНИАН, 31 мая 2013 года премьер-министр Украины Николай Азаров и председатель Евразийской экономической комиссии Виктор Христенко подписали меморандум об углублении взаимодействия между Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) и Украиной. Меморандум предусматривает предоставление Украине возможности иметь представителя в ЕЭК и получить статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе с 2015 года.

Напомним, что с 1 января 2012 года на территории России, Беларуси и Казахстана начала работать новая интеграционная структура - Единое экономическое пространство, которое должно стать важной вехой на пути к созданию крупного интеграционного объединения - Евразийского экономического союза, идею которого еще в 1994 году предложил Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Евразийский экономический союз планирует начать свою работу с 1 января 2015 года.

28-29 ноября этого года в Вильнюсе состоится саммит «Восточного партнерства». На саммите Украина и Евросоюз могут подписать Соглашение об ассоциации при условии выполнения официальным Киевом трех условий: реформирование избирательного законодательства, решение проблемы выборочного правосудия и продолжение реформ в рамках выполнения Повестки дня ассоциации.