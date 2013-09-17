Владимир Кличко вошел в тройку лучших боксеров планеты
14:22, 17 сентября 2013Политика
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Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA, WBО, IBO и журнала «The Ring Magazine» Владимир Кличко вошел в тройку лучших боксеров мира независимо от весовой категории по версии аналитического портала boxrec.
Владимир Кличко в ТОП-3 лучших боксеров мира
Рейтинг составляется компьютером и учитывает как результаты боев, так и уровень оппозиции боксеров. Боксеры, не выходившие на ринг в течении последнего года, исключаются из текущего рейтинга, поэтому в нем отсутствуют Виталий Кличко и Андре Уорд, последние бои которых состоялись 8 сентября минувшего года, сообщает сайт официального фан-клуба братьев Кличко.
Отметим, что следующий соперник Владимира Кличко – «регулярный» чемпион WBA россиянин Александр Поветкин занимает 50-ю позицию рейтинга.
Возглавляет рейтинг американец Флойд Мейвезер-младший, в прошлый уик-энд победивший мексиканца Сауля Альвареса (№ 4 рейтинга).
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