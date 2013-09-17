Владимир Кличко вошел в тройку лучших боксеров планеты

Рейтинг составляется компьютером и учитывает как результаты боев, так и уровень оппозиции боксеров. Боксеры, не выходившие на ринг в течении последнего года, исключаются из текущего рейтинга, поэтому в нем отсутствуют Виталий Кличко и Андре Уорд, последние бои которых состоялись 8 сентября минувшего года, сообщает сайт официального фан-клуба братьев Кличко.

Отметим, что следующий соперник Владимира Кличко – «регулярный» чемпион WBA россиянин Александр Поветкин занимает 50-ю позицию рейтинга.

Возглавляет рейтинг американец Флойд Мейвезер-младший, в прошлый уик-энд победивший мексиканца Сауля Альвареса (№ 4 рейтинга).