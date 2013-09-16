Главное за день: обзор топ-новостей

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Сирия готова выполнить любые условия ООН по разоружению

Сирия официально подтвердила свою готовность выполнить план по разоружению, согласованный Россией и США, после утверждения в Совете Безопасности ООН.

Пан Ги Мун получил доклад о химоружии в Сирии

Группа экспертов ООН заявляет, что для атаки против мирного населения в августе в пригороде Дамаска использовались ракеты класса "земля-земля" с ядовитым газом зарином. "Образцы из окружающей среды, химические и медицинские образцы, которые мы собрали, представляют ясное убедительное доказательство того, что ракеты класса "земля-земля" с нервно-паралитическим веществом зарином были использованы... в районе Гуты в Дамаске", - говорится на первой странице доклада, переданного сегодня экспертами генеральному секретарю ООН Пан Ги Муну.

Спецслужбы США отслеживали платежи по картам VISA - Сноуден

Новый отчет, основанный на данных Эдварда Сноудена и опубликованный в немецком Der Spiegel, сообщает, что Агентство национальной безопасности США с 2010 года отслеживало международные платежи частных лиц.

В России горит атомная подводная лодка (фото)

Пожар на АПЛ "Томск" возник утром при проведении сварочных работ. В отсеке возникло сильное задымление. На место прибыли 13 пожарных расчетов Тихоокеанского флота и МЧС. К ликвидации возгорания подключился экипаж пожарного катера. Атомный реактор на субмарине был заглушен еще до того, как она встала на ремонт в док завода "Звезда" в Приморье, экипаж из подлодки эвакуирован, оружия на борту не было.

Кабмин зарегистрировал в Раде проект госбюджета-2014

Кабинет министров Украины зарегистрировал в Верховной Раде проект закона "О государственном бюджете Украины на 2014 год". По информации Минфина, проект закона Украины "О государственном бюджете Украины на 2014 год", одобренный на заседании Кабмина 11 сентября, предусматривает на 2014 год рост ВВП на 3%, инфляцию на уровне 8,3%, государственный долг в 32,4% ВВП и дефицит госбюджета на уровне 2,7% ВВП. Впоследствии Председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак вернул Кабинету министров проект госбюджета, объяснив, что в отношении документа "возникло много дополнительных вопросов".

Украина за семь месяцев сократила импорт нефти в 5 раз

Украина в январе-июле 2013 года сократила импорт нефти (в денежном выражении) по сравнению с аналогичным периодом 2012 года в 5,3 раза - до 169,726 млн. долл.. с 907,626 млн. дол.

Генпрокуратуре сообщили, в каком городе США находится Мельник

Объявленный в розыск экс-ректор Национального университета Государственной налоговой службы Петр Мельник находится в городе Сан-Маркос в штате Калифорния (США). Как сообщил нардеп Геннадий Москаль, Мельник уехал в США как гражданин не Украины, а одной из прибалтийских стран, имея на руках паспорт этой страны. Поэтому, считает нардеп, писать о правовой помощи в экстрадиции сегодня может только та прибалтийская страна, гражданином которой Мельник въехал в США.

США заявили, что Асад "полностью утратил легитимность"

Президент Сирии Башар Асад "полностью утратил легитимность", заявил Госсекретарь США Джон Керри в понедельник в ходе пресс-конференции в Париже, после встречи с главами МИД Франции и Великобритании. «Ничего из того, что мы делаем, не должно дать повод Асаду думать, что его действия могут быть законными. Мы хотим, чтобы было ясно, что Асад утратил право управлять страной. Мы заявляем о приверженности оппозиции и приверженность мирному женевскому процесса, целью которого является передача власти в Сирии ", - заявил Керри.

Финны обвинили Путина в краже идеи о решении сирийского конфликта

По данным скандинавской прессы, идею разоружить Асада сформулировали норвежские, шведские и финские дипломаты еще две недели назад. А Путину только поручили донести это предложение к Обаме. Глава МИД РФ Сергей Лавров и президент Путин после этого тиражировали «скандинавский рецепт» как собственную идею.

Стрельба на базе ВМС США в Вашингтоне: убиты четыре человека, 12 ранены (видео)

Не менее трех преступников участвовали в перестрелке в комплексе зданий ВМС США в Вашингтоне, жертвами которой стали четыре человека и 12 получили ранения, сообщает газета Washington Post. Инцидент произошел в комплексе зданий командования кораблестроения и вооружений ВМС, где работают около 3 тысяч человек.