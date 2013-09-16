В России горит атомная подводная лодка (фото, видео)

Об этом сообщил РИА Новости представитель ведомства.

Пожар на АПЛ "Томск"возник утром при проведении сварочных работ. В отсеке возникло сильное задымление. На место прибыли 13 пожарных расчетов Тихоокеанского флота и МЧС. К ликвидации возгорания подключился экипаж пожарного катера. Атомный реактор на субмарине был заглушен еще до того, как она встала на ремонт в док завода "Звезда"в Приморье, экипаж с подводной лодки эвакуирован, оружия на борту нет.

"Руководство военной прокуратуры Тихоокеанского флота и сотрудники следствия уже прибыли на завод в Большой Камень и выясняют все обстоятельства происшедшего", - сказал собеседник агентства.

Источник видео: ПримаМедиа ТВ