В России горит атомная подводная лодка (фото, видео)
08:47, 16 сентября 2013Мир
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Руководство военной прокуратуры Тихоокеанского флота прибыло на завод "Звезда"в Большой Камень Приморского края, где в понедельник утром возник пожар на атомной подводной лодке "Томск",
На место прибыли 13 пожарных расчетов
Об этом сообщил РИА Новости представитель ведомства.
Пожар на АПЛ "Томск"возник утром при проведении сварочных работ. В отсеке возникло сильное задымление. На место прибыли 13 пожарных расчетов Тихоокеанского флота и МЧС. К ликвидации возгорания подключился экипаж пожарного катера. Атомный реактор на субмарине был заглушен еще до того, как она встала на ремонт в док завода "Звезда"в Приморье, экипаж с подводной лодки эвакуирован, оружия на борту нет.
"Руководство военной прокуратуры Тихоокеанского флота и сотрудники следствия уже прибыли на завод в Большой Камень и выясняют все обстоятельства происшедшего", - сказал собеседник агентства.
Источник видео: ПримаМедиа ТВ
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