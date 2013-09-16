Рыбак возвратил правительству проект госбюджета на 2014 год
Председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак возвратил Кабинету министров проект государственного бюджета на 2014 год.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время Согласительного совета председателей фракций и парламентских комитетов.
“Сегодня они обратились с письмом, потому что возникло много вопросов дополнительных. С одной стороны, у нас есть целый ряд законов, которые мы должны принять, чтобы сформировать доходную часть бюджета, и есть очень много тоже писем - депутаты целый ряд законопроектов внесли, чтобы рассмотрели где-то на 10 миллиардов гривень, чтобы выполнить свои обещания перед избирателями”, - сказал Рыбак.
Он отметил, что Кабмин “на этой неделе еще поработает”, а в пятницу, во время Часа вопросов к правительству, доложит относительно выполнения бюджета 2013 года и относительно принципов формирования бюджета на 2014 год.
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Также во время Часа вопросов к правительству планируется заслушать информацию Госслужбы по чрезвычайным ситуациям о ликвидации последствий подтоплений.
Как сообщал УНИАН, согласно законодательству, правительство подает в ВР законопроект о госбюджете на следующий год до 15 сентября текущего года.
Кабмин в субботу, 14 сентября, зарегистрировал проект госбюджета на 2014 год.