Финны обвинили Путина в краже идеи о решении сирийского конфликта

По данным скандинавской прессы, идею разоружить Асада сформулировали норвежские, шведские и финские дипломаты еще две недели назад. А Путину лишь поручили донести это предложение до Обамы. Глава МИД РФ Сергей Лавров и президент Путин после этого преподнесли «скандинавский рецепт» как собственную идею.

InoСМИ.ru в обзоре финской прессы сообщает, что издания этой страны заявили о присвоении Путиным идеи урегулирования «сирийского вопроса», хотя эта идея ему не принадлежала. Путину следовало лишь передать ее президенту США, сообщает Новый регион.

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Министр иностранных дел Эркки Туомиоя (СДП) подтверждает информацию норвежских СМИ о скандинавском происхождении мирной инициативы по Сирии. По словам Туомиоя, новость о том, что он обсуждал вопрос с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, соответствует истине.

Туомиоя сообщил Новостной службе YLE, что министры иностранных дел обсуждали и размышляли о методах решения сирийского конфликта. Две недели назад состоялась видеоконференция с участием министров иностранных дел Скандинавских стран и стран Балтии, на которой министры и договорились предложить России идею о резолюции. Туомиоя подчеркнул, что Финляндия может сыграть важную роль в установлении контроля над химоружием, так как у финнов имеется нужное ноу-хау в данной области.

Автор YLE, ссылаясь на норвежскую газету Verdens Gang, написал, что идея резолюции принадлежит министру иностранных дел Норвегии Эспену Барту Эйде и его шведскому коллеге Карлу Бильдту. Идея обсуждалась в ходе видеоконференции главами МИД стран Скандинавии и Балтии перед тем, как представить ее президенту США Бараку Обаме во время его визита в Стокгольм.

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По информации Verdens Gang, министры иностранных дел Бильдт и Эйде не смогли дозвониться до Лаврова и предложить данную идею, однако это удалось на следующий день финскому министру иностранных дел Эркки Туомиоя. Автор YLE подчеркнул, что Лавров выступил с предложением о передаче химоружия Сирии под международный контроль, представив это собственной инициативой.

По признанию Wall Street Journal, «прозвучавшая буквально в последний момент инициатива Кремля, предупредившая западную военную интервенцию против его сателлита сирийского президента Башара аль-Асада, поставила Кремль в самый центр мировой политической сцены и стала самой значимой дипломатической победой Москвы за много лет».

Отметим, что WSJ, как и скандинавские СМИ, замечает неожиданный поворот: «Еще две недели тому назад казалось, что у Москвы закончились все доводы и варианты действий». Именно две недели назад, заявляют скандинавские СМИ, финские дипломаты передали российским общескандинавский план мирного разрешения «химического конфликта».