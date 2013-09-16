Финны обвинили Путина в краже идеи о решении сирийского конфликта
Финские СМИ заявили, что «триумф» российского президента Путина по поводу «победы» над «ястребами из Пентагона» не совсем заслуженный.
По данным скандинавской прессы, идею разоружить Асада сформулировали норвежские, шведские и финские дипломаты еще две недели назад. А Путину лишь поручили донести это предложение до Обамы. Глава МИД РФ Сергей Лавров и президент Путин после этого преподнесли «скандинавский рецепт» как собственную идею.
InoСМИ.ru в обзоре финской прессы сообщает, что издания этой страны заявили о присвоении Путиным идеи урегулирования «сирийского вопроса», хотя эта идея ему не принадлежала. Путину следовало лишь передать ее президенту США, сообщает Новый регион.
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Министр иностранных дел Эркки Туомиоя (СДП) подтверждает информацию норвежских СМИ о скандинавском происхождении мирной инициативы по Сирии. По словам Туомиоя, новость о том, что он обсуждал вопрос с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, соответствует истине.
Туомиоя сообщил Новостной службе YLE, что министры иностранных дел обсуждали и размышляли о методах решения сирийского конфликта. Две недели назад состоялась видеоконференция с участием министров иностранных дел Скандинавских стран и стран Балтии, на которой министры и договорились предложить России идею о резолюции. Туомиоя подчеркнул, что Финляндия может сыграть важную роль в установлении контроля над химоружием, так как у финнов имеется нужное ноу-хау в данной области.
Автор YLE, ссылаясь на норвежскую газету Verdens Gang, написал, что идея резолюции принадлежит министру иностранных дел Норвегии Эспену Барту Эйде и его шведскому коллеге Карлу Бильдту. Идея обсуждалась в ходе видеоконференции главами МИД стран Скандинавии и Балтии перед тем, как представить ее президенту США Бараку Обаме во время его визита в Стокгольм.
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По информации Verdens Gang, министры иностранных дел Бильдт и Эйде не смогли дозвониться до Лаврова и предложить данную идею, однако это удалось на следующий день финскому министру иностранных дел Эркки Туомиоя. Автор YLE подчеркнул, что Лавров выступил с предложением о передаче химоружия Сирии под международный контроль, представив это собственной инициативой.
По признанию Wall Street Journal, «прозвучавшая буквально в последний момент инициатива Кремля, предупредившая западную военную интервенцию против его сателлита сирийского президента Башара аль-Асада, поставила Кремль в самый центр мировой политической сцены и стала самой значимой дипломатической победой Москвы за много лет».
Отметим, что WSJ, как и скандинавские СМИ, замечает неожиданный поворот: «Еще две недели тому назад казалось, что у Москвы закончились все доводы и варианты действий». Именно две недели назад, заявляют скандинавские СМИ, финские дипломаты передали российским общескандинавский план мирного разрешения «химического конфликта».