Янукович сменил зампредседателя в Нацагентстве по госслужбе

Янукович назначил Ковалевскую первым заместителем председателя Национального агентства Украины по вопросам госслужбы

Президент Украины Виктор Янукович своим указом № 411/2013 назначил Юлию Ковалевскую первым заместителем председателя Национального агентства Украины по вопросам государственной службы. Соответствующий указ размещен на официальном сайте главы государства.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter