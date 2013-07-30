Янукович сменил зампредседателя в Нацагентстве по госслужбе
21:39, 30 июля 2013Политика
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Янукович назначил Ковалевскую первым заместителем председателя Национального агентства Украины по вопросам госслужбы
Ковалевская стала зампредседателя Нацагентства
Президент Украины Виктор Янукович своим указом № 411/2013 назначил Юлию Ковалевскую первым заместителем председателя Национального агентства Украины по вопросам государственной службы.
Соответствующий указ размещен на официальном сайте главы государства.
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