Украина не выполняет международные обязательства по решениям ЕСПЧ - СМИ

В частности, как пишет “КоммерсантЪ-Украина”, ряд истцов, еще зимой выигравших дела против государства, до сих пор не получили денег.

В Министерстве юстиции неохотно комментируют проблему - там изданию сначала заявили об отсутствии задолженности и лишь после приведенных примеров признали ее существование. В Минюсте обещают выплатить пеню за просрочку, но ее размер - 4% годовых - не стимулирует государство торопиться с выплатой. Принятое 25 июля ЕСПЧ решение против Украины на рекордную сумму - 27 млн евро - может усугубить проблему.

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Как стало известно газете, в этом году возникла системная проблема невыполнения государством решений ЕСПЧ о выплате денежных компенсаций гражданам, выигравшим суд у государства. До сих пор проблемы с выполнением решений ЕСПЧ возникали лишь в части так называемых общих мер, когда Страсбург обязывал Украину изменить законодательную или нормативную базу.

"Выплата же денежных компенсаций, насколько я знаю, выполняется Украиной всегда и без промедлений, каким бы значительным ни был размер этой компенсации", - заявляла ранее судья ЕСПЧ Анна Юдковская.

Однако в начале года против Украины было вынесено несколько "клоновых" решений по сотням схожих дел о невыполнении государством решений национальных судов. На их выполнение Киеву отводится три месяца. Как стало известно изданию, государству не удалось вложиться в этот срок.

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Газета отмечает, что на минувшей неделе Министерство юстиции опровергло существование проблем с выполнением финансовых обязательств перед гражданами. "На данное время нет каких-либо оснований полагать, что существует задолженность по выплате компенсаций, связанная с нехваткой средств... Точно так же нет оснований говорить, что государство не выполнит свои обязательства по осуществлению выплат по решениям ЕСПЧ в 2013 или следующих годах", - заявили в пресс-службе Минюста.

Позднее в министерстве признали наличие кредиторской задолженности в размере 14,2 млн грн. "В связи с тем, что в нынешнем году ЕСПЧ приняты решения со значительными суммами компенсации, что не могло быть учтено при бюджетном планировании на 2013 год, средств, поступающих на счет Минюста, не хватает для выплат по решениям ЕСПЧ", - заявили в пресс-службе. Фактически с начала года по данной статье выплачено 39,4 млн грн, утверждают в министерстве. Всего на выплаты по решениям ЕСПЧ в госбюджете-2013 предусмотрено 84,4 млн грн. В министерстве выразили уверенность, что погасят долги до конца года.

Газета отмечает, что на сегодня задерживаются компенсации не только по крупным решениям. Так, в феврале ЕСПЧ вынес решение по еще одному пакету "клоновых" дел против Украины - по этим искам Минюст не выплатил даже мелкие суммы - по крайней мере, части истцов.

По данным издания, исполнительная служба в текущем году часто не выполняет даже те решения ЕСПЧ, которые не требуют от государства прямых финансовых затрат.