На Банковой выясняют обстоятельства избиения журналистов на Майдане

Межведомственная рабочая группа по анализу состояния соблюдения законодательства о свободе слова и защите прав журналистов взяла на контроль инцидент со съемочной группой "5 канала".

Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.

В частности, Комитет оперативного реагирования на инциденты с участием СМИ, который действует при Межведомственной рабочей группе по анализу состояния соблюдения законодательства о свободе слова и защите прав журналистов, взял на контроль выяснение обстоятельств инцидента с участием журналистов в Киеве ночью, 19 июля, во время сноса палаток на Майдане Незалежности.

«Об избиении и препятствовании профессиональной деятельности со стороны правоохранителей заявили корреспонденты 5 канала в ночь на пятницу. Обстоятельства этих событий выясняются. Об этом сообщили в МВД», - пишет пресс-служба.

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Как сообщал УНИАН, по меньшей мере, три журналиста «5 канала» пострадали во время разгона бойцами спецподразделения МВД "Беркут" митинга в центре Киева в ночь на 19 июля.

Митинг проводили жители пгт Врадиевка Николаевской области, где в ночь на 27 июня сотрудники милиции изнасиловали женщину. Также к митингующим присоединились столичные общественные активисты. Митингующие установили палатки.

В полночь милиция начала сносить установленные на Майдане Незалежности палатки активистов. Людей били, выхватывали из толпы по одному. Под руку попали и журналисты, которые освещали акцию протеста. Достоверно известно, что пострадали три журналиста "5 канала". Среди них - Андрей Ковалев. Врачи зафиксировали у него ушибы спины и головы.

"Сейчас в больнице. Болит спина. Ударили по голове ..." Беркут "бил и толкал безбожно с матерными словами. Налетали, два раза сбивали с ног. Подлетает сзади. Один крикнул: "Журналист, бл * ть! Но мне пох **, что ты журналист. Думаешь, ты Бог?" Выводили людей - задерживали. В один момент даже давили и сбили с ног меня и Александра Архата. Мы снимали, снова и снова возвращались на Майдан. Оторвали пуговицу, ушиб спины, немного побили по голове", - написал Ковалев в Facebook. Сейчас он находится в больнице.

Сегодня, 19 июля, совет Независимого медиа-профсоюза и Национальный союз журналистов Украины обратились к Президенту Украины Виктору Януковичу с требованием уволить министра внутренних дел Виталия Захарченко.

«Мы, Совет НМПУ и Национальный союз журналистов, требуем уволить Министра внутренних дел Виталия Захарченко и провести реформу милиции. Министр публично давал обещания обеспечить безопасность журналистов, однако своего слова не сдержал. В сегодняшнем виде милиция представляет общественную опасность», – говорится в заявлении НСЖУ и НМПУ.

Медиа-профсоюз и Союз журналистов также обращаются к Генеральной прокуратуре с требованием наказать милиционеров, которые избили журналистов сегодня ночью.