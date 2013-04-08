Главное за день: обзор топ-новостей
Луценко встретился с иностранными послами, "тушка" Немилостивый отказался от депутатского мандата, в Лондоне умерла Маргарет Тэтчер.
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Эштон и Фюле «салютуют» помилованию двух украинских экс-министров
Эштон и Фюле поприветствовали освобождение Луценко и Филипчука.
Защита Тимошенко просит Януковича уволить их подзащитную
"Учитывая то, что произошло 7 апреля, а именно помилование Юрия Луценко, защита Юлии Тимошенко обращается к президенту с просьбой об освобождении Юлии Тимошенко", - сказал Андрей Кожемякин. В то же время Сергей Власенко подчеркнул, что Ю.Тимошенко не собирается писать прошение о помиловании, поскольку не совершала преступлений, которые ей инкриминируются.
СМИ: Бензин в Украине может подорожать на 7 гривен
Мининфраструктуры вновь лоббирует повышение акцизов на бензин и дизтопливо - предложение о поэтапном росте ставок уже подано в Кабмин.
Синоптики тешат, что весна - не за горами
Потепление придет в Украину 11-12 апреля, когда максимальная температура воздуха в стране вырастет до 11-17 градусов тепла, утверждает Гидрометцентр.
Луценко встретился с послами США и Евросоюза
Бывший министр внутренних дел Украины Юрий Луценко поблагодарил послов США Джона Теффта и ЕС Яна Томбински за усилия, которые они приложили для его освобождения.
Умерла «железная леди» Маргарет Тэтчер
Экс-премьер Великобритании "железная леди" Маргарет Тэтчер умерла в понедельник утром в возрасте 87 лет. Лидеры Евросоюза уже заявили, что Тэтчер была фигурой исторического значения.
Янукович подписал закон об упрощении виз с Евросоюзом
Президент подписал закон о ратификации изменений в Соглашение с Евросоюзом об упрощении оформления виз.
«Тушка» Немилостивый отказывается от депутатского мандата
«Согласно тексту присяги, которую я подписывал как член ОО« Батькивщина », я обещал в случае выхода из фракции написать заявление о сложении депутатских полномочий» - напомнил В. Немилостивый.
Януковичу положили на стол 4 закона, принятые большинством на Банковой
На подпись Президенту направлены 4 экономических закона, принятых большинством 4 апреля на выездном заседании ВР.