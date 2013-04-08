Защита Тимошенко просит Януковича освободить их подзащитную

Об этом на брифинге для журналистов заявил один из защитников Тимошенко Андрей Кожемякин.

"Учитывая то, что произошло 7 апреля, а именно помилование Юрия Луценко, защита Юлии Тимошенко обращается к президенту с просьбой об освобождении Юлии Тимошенко", - сказал он.

В то же время ни Кожемякин, ни другой защитник Сергей Власенко не уточнили юридического механизма, как это должно произойти.

"Юридических вариантов миллион", - ответил журналистам Власенко, сообщает Украинская правда.

Он также отметил, что для его подзащитной важно добиться "полной политической и юридической реабилитации".

"Вы видели, как после одного слова президента снимались камеры, так же решаются и другие вопросы", - сказал Кожемякин.

Между тем заседание суда по делу Щербаня перенесено на 10:00 16 апреля.

Заседание перенесли в связи с болезнью следственного судьи Оксаны Царевич.

В понедельник должен быть допрошен Виталий Гайдук.