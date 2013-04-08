Защита Тимошенко просит Януковича освободить их подзащитную
Защита Юлии Тимошенко просит президента Виктора Януковича освободить их подзащитную.
Об этом на брифинге для журналистов заявил один из защитников Тимошенко Андрей Кожемякин.
"Учитывая то, что произошло 7 апреля, а именно помилование Юрия Луценко, защита Юлии Тимошенко обращается к президенту с просьбой об освобождении Юлии Тимошенко", - сказал он.
В то же время ни Кожемякин, ни другой защитник Сергей Власенко не уточнили юридического механизма, как это должно произойти.
"Юридических вариантов миллион", - ответил журналистам Власенко, сообщает Украинская правда.
Он также отметил, что для его подзащитной важно добиться "полной политической и юридической реабилитации".
"Вы видели, как после одного слова президента снимались камеры, так же решаются и другие вопросы", - сказал Кожемякин.
Между тем заседание суда по делу Щербаня перенесено на 10:00 16 апреля.
Заседание перенесли в связи с болезнью следственного судьи Оксаны Царевич.
В понедельник должен быть допрошен Виталий Гайдук.