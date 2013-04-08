Луценко встретился с послами США и Евросоюза

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии "Народная самооборона".

В пресс-службе отметили, что во время встречи Ю.Луценко поблагодарил послов за их усилия в его освобождении из тюрьмы и назвал это первым шагом к освобождению Украины.

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Кроме того, Ю.Луценко также провел телефонные разговоры с представителями Миссии Европарламента в Украине – экс-президентом Польши Александром Квасневским и бывшим Президентом Европарламента Петом Коксом.

Как сообщал УНИАН, 7 апреля Президент Украины В.Янукович подписал указ о помиловании шести осужденных, в том числе Ю.Луценко и бывшего министра охраны природной окружающей среды Георгия Филипчука.