Лидеры Евросоюза: Тетчер была фигурой исторического значения

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, президент Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу отметил, что с огромной грустью узнал о смерти М.Тетчер. “Ее будут помнить как за ее вклад, так и за ее предостережения относительно нашего совместного проекта. Она подписала Единый европейский акт и помогла созданию единого рынка. Она была ключевым игроком в приближении к европейской семье стран Центральной и Восточной Европы, которые когда-то были за “железным занавесом”, - заявил президент Еврокомиссии.

В свою очередь, президент Европарламента Мартин Шульц назвал М.Тетчер “фигурой исторического значения”. “М.Тетчер с самого начала пребывания в должности была преданной европейкой”, - отметил он.

“Независимо от того, соглашаться с ее политикой или нет, М.Тетчер продемонстрировала, что политика еще может быть силой для изменений”, - добавил М.Шульц.

Как сообщал УНИАН, М.Тетчер умерла сегодня, 8 апреля, в возрасте 87 лет от инсульта. Она возглавляла британское правительство в 1979-1990 годах.