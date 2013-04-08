Синоптики тешат, что весна - не за горами

Потепление придет в Украину 11-12 апреля, когда максимальная температура воздуха в стране вырастет до 11-17 градусов тепла.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в понедельник сообщил директор Укргидрометцентра Николай Кульбида.

«Потепление начинается у нас с 11 апреля. Сначала на территории западных и юго-западных регионов, а 12-13 апреля оно распространится на всю территорию Украины. Максимальная температура, начиная с 12 числа, повысится до +11- +17 на всей территории Украины, включая западные и северные регионы Украины», – сообщил Н.Кульбида.

По словам главного синоптика страны, 8-10 апреля погода существенно не изменится. В западных, северных и центральных областях ночью температура воздуха составит 0 -5 градусов мороза, днем – 4-9 градусов выше ноля. В южных и восточных регионах в ночное время температура воздуха не будет превышать 1-5 градусов тепла, а днем достигнет 10-15 градусов выше ноля.

При этом Н.Кульбида также отметил, что до конца текущей недели снежный покров, который все еще залегает в некоторых областях страны, должен сойти.