У Тягнибока считают, что присягу все равно придется принимать

Об этом заявил кандидат в народные депутаты от ВО «Свобода» Игорь Мирошниченко в эфире «5-го канала» в воскресенье.

Он отметил, что «Свобода» сегодня изучает не только политические, но и юридические последствия такого решения.

«Для того, чтобы сложить мандаты, нужно зайти в парламент», - сказал И.Мирошниченко, отметив, что речь идет о принятии присяги новоизбранными народными депутатами.

По его словам, принять решение о прекращении полномочий парламента может только Президент Украины своим указом.

«Сложение 150 или другого количества мандатов не является прямым основанием для прекращения полномочий того парламента, который будет», - отметил И.Мирошниченко.

Кроме того, прибавил он, необходимо учитывать политические последствия, поскольку Украина может повторить судьбу Беларуси, когда оппозиция там отказалась от мандатов и был установлен авторитаризм.

При этом И.Мирошниченко подчеркнул, что для «Свободы» нет проблемы в сложении мандатов.

«Но мы должны учесть, что, возможно, власть и заинтересована сегодня в том, чтобы мы устроили такой демарш, чтобы полностью узурпировать власть», - отметил кандидат в депутаты.