УДАР просит ЦИК не объявлять результаты «сфальсифицированных» выборов

Об этом говорится в заявлении партии, размещенной на ее сайте.

В документе также отмечается, что нынешняя Верховная Рада должна упразднить «позорный закон о выборах, который и создал поле для беззакония, которое сегодня происходит, и завел страну в тупик политического кризиса».

«Парламент должен принять новый закон о выборах на пропорциональной основе по открытым спискам, по которому и должны состояться новые выборы в ВР", - считают в «УДАРе».

Авторы заявления отмечают, что Украина в результате действий власти во время избирательной кампании и установления результатов волеизъявления «оказалась в глубоком политическом кризисе».

«И сегодня ответственность за циничное беззаконие и пренебрежение выбором граждан несет персонально Президент Янукович как гарант Конституции», - подчеркивается в заявлении.

«Также мы требуем от Генпрокуратуры дать правовую оценку действиям членов избирательных комиссий, судей и всех причастных к принятию незаконных решений во время избирательного процесса. Все они должны понести ответственность за свои действия», - отмечается в документе.

«УДАР» обращается к международным институтам и правительствам демократических стран с призывом не признавать парламентские выборы в Украине демократическими и свободными, а также ввести персональные санкции к лицам, виновным в искажении волеизъявления граждан, - от Президента до должностных лиц избирательных комиссий, судей и всех причастных к незаконным действиям во время выборов.

«УДАР» также призывает ВО «Батькивщина», ВО «Свобода» и демократических мажоритарных кандидатов выработать общую позицию для разрешения политического кризиса и согласования плана действий.