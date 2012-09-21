Медведчуку также купили «счастливых украинцев» в международном фотобанке

13:25, 21 сентября 2012
Политика
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Фотография с сайта "Украинский выбор" Виктора Медведчука куплены в международном фото-банке. Это фото используют другие компании, в частности для рекламы стоматологических услуг.

Украинский выбор, скриншот сайта

Об этом в блоге на "Украинской правде" сообщает журналист Александр Аргат.

"Сфотографировать местных реальных сторонников (да еще молодых и улыбающихся) оказалось проблемой и для "украинских выбора" Виктора Медведчука", - пишет журналист.

Так выяснилось, что счастливые лица были куплены в международном фотобанке.

"Правда этим молодоженам уже до того пришлось "поработать лицом" в ряде других проектов", - написал Аргат.

В частности данная пара рекламировала уже и астрологов, и дантистов в России и в Польше.

Лица Украинского выбора предварительно продвигали дантистов,фото с блога Аргат

Напомним, ранее стало известно, что фото со "счастливыми людьми" с билборда Партии регионов купленные в фотобанке США. Позже в ПР подкорректировали эту информацию сообщением, что фотография куплена в фотобанке России.

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