Морозу и Марчуку может угрожать опасность?

Адвокат экс-майора Управления госохраны Николая МЕЛЬНИЧЕНКО Павел СЫЧЕВ также не исключает, что жизни лидера СПУ Александра МОРОЗА и экс-секретаря СНБО Евгения МАРЧУКА может угрожать опасность, там как они являются носителями первичной информации о записях, сделанных в кабинете Леонида КУЧМЫ.

Как передает корреспондент УНИАН, он сказал сегодня журналистам: «Я не знаю, насколько эта информация достоверна, но всем известно, что МОРОЗ был тем рупором, который эту информацию сделал доступной для всей общественности в 2000 году. Он с Николаем Михайловичем (Н.МЕЛЬНИЧЕНКО) активно общался по поводу этих записей, и МАРЧУК с ним об этом тоже общался».

«То есть, эти люди являются носителями первичной информации, и не исключено, что их жизни угрожает опасность", - сказал П.СЫЧЕВ.