Кличко призывает немецких политиков поддержать Украину

Лидер партии «УДАР» Виталий КЛИЧКО с делегацией однопартийцев принял участие в 24-м съезде Христианско-демократического союза в Лейпциге.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе "УДАРа», немецкие политики приветствовали В.КЛИЧКО как нового политического лидера, а его партию - как политического партнера ХДС.

Во время делового ланча В.КЛИЧКО пообщался с депутатами Европарламента Элмаром БРОКОМ и Андреем КОВАЧЕМ (Болгария), президентом Европейской народной партии Вилфредом МАРТЕНСОМ, руководителем Фонда Конрада Аденауэра Хансом ПЕТЕРИНГОМ. Состоялся и короткий разговор лидера «УДАРа» с канцлером Германии Ангелой МЕРКЕЛЬ, а также встреча с председателем фракции ХДС/ХСС в Бундестаге Фолькером КАУДЕРОМ.

Во время всех встреч речь шла о европейских перспективах Украины, в частности, о важности подписания соглашения об ассоциации с ЕС. В.КЛИЧКО выразил убеждение, что от подписания соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли одинаково выигрывают и Киев, и Брюссель. Лидер «УДАРа» приывал европейских партнеров и симпатиков Украины поддержать Украину на ее пути к евроинтеграции. При этом он заметил, что подписание соглашения сегодня зависит в первую очередь от Киева, от готовности украинской власти продемонстрировать преданность демократическим стандартам и европейским ценностям.