Кравчук сомневается, что оппозиция проголосует за декриминализацию

Первый президент независимой Украины Леонид КРАВЧУК сомневается в готовности оппозиции проголосовать за декриминализацию статей, по которым осуждена экс-премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе телеканала ТВі, об этом он заявил в эфире канала.

"ЛИТВИН (председатель ВР Владимир ЛИТВИН – УНИАН) недавно, как вы слышали, сказал, что нет 226 голосов. Это говорит председатель Верховной Рады. Я думаю, он несет ответственность за свои слова. Вы что, уверены, что вся оппозиция будет голосовать за это? Я в этом не уверен", - заявил Л.КРАВЧУК.

Он отметил, что парламент – это "сложный конгломерат", и необходимо выровнять баланс и "подарить" ему что-либо для успешного разрешения данного вопроса.

"Ну, скажем, принять такой бюджет, чтобы в нем были заинтересованы и те, кто будет голосовать", – сказал экс-президент.

Он также добавил, что депутаты могут сомневаться в правильности европейской интеграции, поскольку Украине придется пережить непростой период адаптации.

"Вы думаете, все депутаты уверены, что, когда мы вступим в Евросоюз, нам будет лучше? Лучше не будет на первых порах. Мы идем в конкурентную среду. Мы идем в среду, где нужно выживать, бороться, производить лучшие товары и завоевывать рынок. Мы готовы сегодня к этому? Пускай все скажут, что готовы. Они не знают: может, завтра станет немного хуже. И, возможно, станет. Однако, через пять лет мы выйдем на другие горизонты. Но пять лет нужно ждать", – заявил Л.КРАВЧУК.

Также он отметил, что Евросоюз сегодня видит через ситуацию с осуждением Ю.ТИМОШЕНКО нерешенные проблемы в Украине, а потому уголовное дело против экс-премьера отрицательно влияет на грядущее подписание Договора об ассоциации с ЕС.

"Через ТИМОШЕНКО они видят, какая у нас пропасть между словом и делом, увидели, как мы живем. Они хотят, чтобы мы начали жить по-другому, чтобы мы с ТИМОШЕНКО сделали первый шаг к новой жизни. Но почему 10 лет при КУЧМЕ (президенте Украины Леониде КУЧМЕ (1994-2005) – УНИАН) не меняли Кодекс (Уголовный кодекс Украины – УНИАН)? Почему пять лет при ЮЩЕНКО (президенте Украины Викторе ЮЩЕНКО (2005-2010) – УНИАН) не меняли? Там же была и ТИМОШЕНКО. Разве не было возможности? Была! Теперь, когда, извините, всех «приперло», говорят: давай немедленно, и будет виноват один человек. Никогда один человек не будет виноват", – сказал Л.КРАВЧУК.

В то же время экс-президент полагает, что статьи, по которым осуждена, Ю.ТИМОШЕНКО, все же необходимо декриминализовать. "Управленческие решения не могут подпадать под уголовное законодательство, если в них нет личной выгоды", – отметил он.

По мнению Л.КРАВЧУКА, следуя такой логике, к ответственности можно привлекать абсолютно любого управленца. И тогда представители власти будут просто бояться принимать стратегические решения.

"Они будут бояться управлять", – заявил экс-президент.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада завтра первым вопросом рассмотрит законопроект о декриминализации статей Уголовного кодекса, по которым судят лидеров оппозиции Ю.ТИМОШЕНКО и Юрия ЛУЦЕНКО.