Судьи ВСУ просят Пшонку повлиять на своего заместителя

Судьи Верховного Суда Украины обратились к генеральному прокурору Украины Виктору ПШОНКЕ и Высшему совету юстиции с просьбой принять предусмотренные законом меры для обеспечения независимости судей ВСУ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ВСУ.

«Заслушав и обсудив информацию судьи Верховного Суда Украины Петра ПИЛИПЧУКА о ситуации, сложившейся в связи с распространением заместителем генерального прокурора Украины Михаила ГАВРИЛЮКОМ информации о нарушении судьями Верховного Суда Украины присяги судьи во время рассмотрения отдельных уголовных дел, собрание судей Верховного Суда Украины приняло решение обратиться к генеральному прокурору Украины, Высшему совету юстиции и Совету судей Украины с просьбой принять предусмотренные законом меры для обеспечения независимости судей Верховного Суда Украины», - подчеркивается в обращении судей Верховного Суда, утвержденном сегодня на собрании.

В документе отмечается, что 7 ноября М.ГАВРИЛЮК сделал публичное заявление о том, что в Высший совет юстиции поступили обращения от народных депутатов, в которых содержатся данные о нарушении присяги судьями Судебной палаты по уголовным делам ВСУ. М.ГАВРИЛЮК отметил, что судьи ВСУ “изменили приговоры 15 лицам, которые совершили крайне опасные для общества насильственные преступления из корыстных побуждений (убийства, изнасилования)». Он также сказал, что «абсолютно необоснованно и незаконно судьи изменили преступникам наказания с пожизненного лишения свободы сроком 15 лет». Кроме того, М.ГАВРИЛЮК указал на возможность увольнения судей ВСУ, причастных к принятию этих судебных решений, с должностей за нарушение присяги судьи, и привлечения их к уголовной ответственности.

«Правовая оценка М.ГАВРИЛЮКОМ как заместителем генерального прокурора Украины обоснованности и законности судебных решений Верховного Суда Украины, его высказывания относительно нарушения судьями Верховного Суда Украины закона, сделанные до проведения в установленном законом порядке проверки обращений народных депутатов Украины (то есть, при отсутствии каких-либо правовых оснований), являются нарушением определенных Конституцией, законами Украины и международно-правовыми актами гарантий независимости судейской деятельности, проявлением незаконного вмешательства в осуществление правосудия судьями Верховного Суда Украины, неправомерного влияния на них в связи с выполнением профессиональных обязанностей», - говорится в обращении.

В ВСУ считают, что сделанные при таких обстоятельствах оценки и высказывания М.ГАВРИЛЮКА не только наносят вред авторитету Верховного Суда Украины, но и дискредитируют ГПУ, нарушают правовые основы ее деятельности.

Судьи ВСУ отмечают, что пересмотр уголовных дел, о которых говорил М.ГАВРИЛЮК, осуществлялся Верховным Судом Украины с участием заместителя генерального прокурора Украины Виктора КУДРЯВЦЕВА, который считал позицию заявителей о необходимости замены наказания в виде пожизненного лишения свободы пятнадцатью годами лишения свободы юридически обоснованной. «Более того, в ряде случаев основанием для пересмотра приговоров в такой категории дел было представление Генеральной прокуратуры Украины», - отмечается в обращении судей.

В связи с этим собрание судей ВСУ обращается в ГПУ с просьбой в пределах своих полномочий принять «соответствующие меры правового реагирования в отношении заместителя генерального прокурора Украины М.ГАВРИЛЮКА».

Кроме того, судьи ВСУ, «не имея целью вмешаться в деятельность конституционного органа государства, призывают членов Высшего совета юстиции принять меры для обеспечения объективного и беспристрастного рассмотрения обращений народных депутатов Украины в соответствии с действующим законодательством».