Кравчук надеется на мудрость Брюсселя

Украина должна получить подтверждение от Брюсселя о будущем полноправном членстве в Евросоюзе. Это отметил первый Президент Украины Леонид Кравчук, говоря о важности четкого упоминания в Соглашении об ассоциации с ЕС европейской перспективы для Украины.

"Украина должна, наконец, получить подтверждение от Брюсселя о будущем полноправном членстве в семье европейских народов. Такое признание подтвердит наши решения двадцатилетней давности, откроет новые возможности для успешного развития Украины, рамки для которого определит политическая ассоциация и углубленная и всеохватывающая зона свободной торговли. Убежден, у Брюсселя будет достаточно мудрости понять это", - сказал он, сообщает пресс-служба Л.Кравчука.

По словам первого президента, Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС является, без сомнения, историческим документом. "Без преувеличения, считаю, что четвертый президент независимой Украины Виктор Янукович должен подписать документ, по своей значимости уступающий только Акту о провозглашении независимости. Речь идет, собственно, о закреплении цивилизационного выбора нашего государства, реализации многовековых стремлений нашего народа", - заявил Л.Кравчук.

Укринформ