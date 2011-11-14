Зарубинский: Украина имеет уникальный исторический шанс

Во время председательства в Евросоюзе Польши Украина имеет уникальный исторический шанс и должна закрепить свои интеграционные стремления. Об этом заявил народный депутат Украины, заместитель председателя фракции «Блок Литвина» в Верховной Раде Олег Зарубинский, сообщает "Главком"со ссылкой на пресс-службу политика.

По его словам, с момента провозглашения независимости Украина четко очертила свой стратегический приоритет - стремление приобщиться к единственному семейству народов Европы, объединенных в Европейском Союзе.

«Эта цель закреплена на уровне закона, что подтверждает наличие консенсуса основных украинских политических сил в вопросе европейской интеграции. На этом пути с нами всегда был рядом наш сосед и стратегический партнер - Республика Польша», - отметил он.

«Поэтому сегодня, когда наши ближайшие друзья председательствуют в ЕС мы не имеем права потерять такую возможность. Для нас принципиальный вопрос - включить в Соглашение об ассоциации пункт о европейской перспективе Украины», - уверен Зарубинский.

Нардеп также отметил, что со стороны украинских европейских партнеров было бы справедливо учесть резолюцию Европарламента, которая подтверждает, что Украина, как и любая европейская страна согласно 49 статье Договора о Европейском Союзе имеет право стать членом ЕС при условии соблюдения общих ценностей.

«Со времен президентства Александра Квасьневского Польша отстаивала тезис, что Украина является составляющей Европы и объединения Европа невозможно без участия Украины. Сейчас нам важно закрепить это документально», - сказал он.

Зарубинский уверен, что будущий саммит Украина-ЕС дает Украине исторический шанс закрепить свои европейские стремления, а для Польши - реализовать амбициозную цель - привести своих украинских друзей в круг объединенной Европы.

«Никто не говорит, что Украина должна стать членом ЕС уже в следующем году. Мы понимаем, что к этому шагу наши европейские партнеры пока что не готовы. Но это не значит, что надо закрыть двери перед Украиной», - подытожил политик.