Азаров говорит, что Украина обошлась и без долларов МВФ

Премьер-министр Николай АЗАРОВ отмечает, что отсутствие на протяжении почти года средств Международного валютного фонда не привели к финансовым проблемам в Украине.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе правительства.

«Через полтора месяца будет год, как мы не получаем от МВФ ни одного доллара», - подчеркнул премьер, заметив, что отсутствие кредитных международных ресурсов не привело к проблемам в Украине: все внешние обязательства правительство выполняет добросовестно, все социальные программы финансируются.

Н.АЗАРОВ отметил, что Украина не перерывала и продолжает сотрудничество с МВФ по программе stand-by.

Как сказал Н.АЗАРОВ, пауза в заимствованиях возникла из-за требования МВФ повысить тарифы на жилищно-коммунальные тарифы для населения. На это правительство, добавил он, выдвигает свои аргументы, ожидая пересмотра газовых контрактов и определения справедливой, обоснованной цены на газ, от которой, собственно, и зависят тарифы.

«У нас с миссией МВФ был абсолютно откровенный диалог, мы несколько раз тщательным образом обсуждали наши позиции, и есть полное понимание», - заметил премьер.

Как сообщал УНИАН, Украина и Международный валютный фонд в начале ноября договорились взять паузу и начать пересмотр программы сотрудничества после завершения газовых переговоров с Россией.

Программа сотрудничества Украины и МВФ, принятая в июле 2010 года, предусматривает выделение Украине кредита на почти 16 млрд. дол. Срок действия программы - 2,5 года. Деньги привлекаются под ставку 3,5% годовых.

Сразу после одобрения программы сотрудничества Украина получила первый транш этого кредита МВФ в размере 1,89 млрд. дол.

22 декабря 2010 года был выделен второй транш кредита stand-by в размере 1 млрд. SDR, что составляет 1,5 млрд. дол.

Однако для получения очередного транша кредита МВФ Украина должна выполнить ряд требований, в частности поднять тарифы для населения на газ и теплоснабжение.