Налоговая планирует покончить с делом Тимошенко до нового года

Налоговая милиция планирует до конца декабря передать дело против Юлии Тимошенко относительно деятельности корпорации ЕЭСУ.

Об этом, как сообщает Украинская правда, заявил первый заместитель начальника Налоговой милиции Анатолий Яковинец.

"До конца следующего месяца, если позволят защита и прокуратура, мы закончим досудебное следствие и передадим дело в суд – и в судебном заседании вы все увидите", - заявил Яковинец.

По его словам, следователи больше не планируют допрашивать Тимошенко в СИЗО, поскольку она "не сотрудничает со следствием" и отказалась давать показания.

Яковинец также опроверг информацию защиты Тимошенко о том, что следователи допрашивали ее в течение целого дня в четверг и пятницу.

По его словам, следователь находился в камере 10 и 11 ноября "каждый раз по 10 минут, пока продолжалось составление протокола об отказе Тимошенко давать показания". Яковинец сказал, что это происходило с разрешения врачей.

Он добавил, что Тимошенко отказалась подписывать протокол об отказе давать показания – и это сделал за нее адвокат Сергей Власенко.

Представитель Налоговой милиции напомнил, что Тимошенко инкриминируется, среди прочего, утаивание ЕЭСУ валютной выручки на сумму 165 миллионов долларов и уклонение от уплаты налогов на 47 миллионов гривен.

Яковинец сказал, что у следствия достаточно материалов, которые свидетельствуют о личной вине Тимошенко.

В частности, сейчас лидер "Батькивщины" должна ознакомиться с результатами почерковедческой экспертизы, которая свидетельствует о том, что Тимошенко сама подписывала некоторые документы, а также с результатами экономической экспертизы относительно причинения убытков на указанную сумму.

По его словам, следствие установило, что в 1995-1997 годах Тимошенко была президентом компании "Единые энергетические системы Украины" и одновременно президентом банка "Пивденкомбанк", с помощью которого применялась схема незаконного возмещения НДС и утаивания валютной выручки.

"Работники банка по указанию своего руководителя вносили заведомо неправдивые данные в документы, и в итоге по документации в Украину якобы поступила валютная выручка в 165 миллионов долларов, а на самом деле она осела на счетах оффшорных компаний, подконтрольных обвиняемой", - заявил Яковинец.

"Более того, Юлия Тимошенко лично пользовалась пластиковыми карточками, на которые одна из этих оффшорных компаний перечислила миллион долларов. Однако, получив этот миллион, она (Тимошенко) не задекларировала эти деньги и не уплатила за них налоги", - добавил он.

Как известно, Налоговая милиция объединила четыре дела относительно деятельности ЕЭСУ в одно