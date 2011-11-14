Литвин - о заявлениях Мельниченко: кое-кому начало печь

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН считает, что следствие рано или поздно должно установить организаторов записей разговоров и прослушивания кабинета бывшего Президента Украины Леонида КУЧМЫ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЛИТВИН заявил сегодня на брифинге, комментируя новые заявления экс-майора Управления госохраны Николая МЕЛЬНИЧЕНКО относительно опасений за жизнь лидера СПУ Александра МОРОЗА, экс-секретаря СНБО Евгения МАРЧУКА и первого заместителя генерального прокурора Рената КУЗЬМИНА.

«Рано или поздно следствие должно выйти на тех, кто организовывал прослушивание первого кабинета страны. Тот, кто организовывал прослушивание первого кабинета страны, а затем монтировал или давал команды монтировать пленки, имеет непосредственную причастность к делу Гонгадзе», - сказал В.ЛИТВИН.

Он отметил, что «кое-кому начало печь, что приближаются к установлению истины, и потому хотят направлять это дело в том русле, в котором направляли почти на протяжении 11 лет».

Говоря об опасении Н.МЕЛЬНИЧЕНКО за жизнь некоторых политиков, В.ЛИТВИН отметил, что не комментирует глупостей. «Я глупостей не комментирую. Если он чем-то обеспокоен и ищет себе дополнительные аргументы, то это его личное дело», - добавил он.