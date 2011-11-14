Минздрав: Тимошенко не нуждается в госпитализации

Противопоказаний для продолжения следственных действий с участием экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО нет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила первый заместитель министра здравоохранения Украины Раиса МОИСЕЕНКО сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«По заключениям специалистов, противопоказаний не было», - сказала Р.МОИСЕЕНКО.

Первый заместитель министра здравоохранения напомнила, что комиссия, созданная Минздравом, осматривала Ю.ТИМОШЕНКО лишь 7 и 9 ноября. «Состояние здоровья пациентки является таким, что позволило рекомендовать определенные процедуры, а также было назначено лечение, которое возможно осуществить в условиях СИЗО», - уточнила она.

В то же время Р.МОИСЕЕНКО отказалась назвать диагноз, который был установлен Ю.ТИМОШЕНКО по результатам ее осмотра, поскольку считает это неэтичным.

Первый заместитель министра здравоохранения подчеркнула, что, по заключениям специалистов, Ю.ТИМОШЕНКО не нуждается в госпитализации.

В то же время Р.МОИСЕЕНКО не смогла назвать возможную дату следующего обследования состояния здоровья Ю.ТИМОШЕНКО комиссией Минздрава. «Министерство здравоохранения заходит в СИЗО лишь тогда, когда есть официальное обращение руководителя СИЗО. Если оно есть – они берут решение суда и дальше обращаются в Министерство здравоохранения. Мы очень оперативно реагируем, и, как правило, в тот же день формируем комиссию и выезжаем», - объяснила она.

Первый заместитель министра также подчеркнула, что в прошлый раз врачи не отметили ухудшения состояния здоровья Ю.ТИМОШЕНКО.

Кроме того, Р.МОИСЕЕНКО сообщила, что Минздрав не получал никаких официальных обращений относительно включения в состав комиссии иностранных специалистов. По ее словам, в комиссию включены специалисты разной специализации, но она не уточнила, какие именно.

«Она (Ю.ТИМОШЕНКО) встает. Но рекомендуется, чтобы она больше находилась в кровати. Ну а то, что касается психоэмоционального состояния, я думаю, что любому человеку в любом закрытом заведении не было бы полезно», - добавила Р.МОИСЕЕНКО.