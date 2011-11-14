Вовк не позволил защите Луценко пригласить в суд Омельченко

Суд отказал защите экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО приобщить к материалам дела заключения народного депутата Григория ОМЕЛЬЧЕНКО о фальсификации обвинений, выдвинутых экс-министру.

Как передает корреспондент УНИАН, с соответствующим ходатайством сегодня в ходе заседания Печерского райсуда Киева по делу Ю.ЛУЦЕНКО обратился его адвокат Алексей БАГАНЕЦ.

Он заметил, что народный депутат, доцент по вопросам уголовного права Г.ОМЕЛЬЧЕНКО провел системный правовой анализ обвинительного заключения, и пришел к выводу, что досудебное следствие по делу экс-министра проводилось предвзято, односторонне, выдвинутые обвинения являются неконкретными.

Кроме того, досудебное следствие не доказало совершения Ю.ЛУЦЕНКО и другими лицами преступлений, в которых они обвиняются.

Как отметил А.БАГАНЕЦ, ссылаясь на заключения народного депутата, во время досудебного следствия имело место искусственное создание доказательств стороной обвинения.

Таким образом, заявил адвокат, цитируя обращение Г.ОМЕЛЬЧЕНКО на имя главы государства, изложенные факты свидетельствуют о том, что по уголовному делу к ответственности незаконно привлекаются невиновные лица.

Вместе с тем, сторона защиты Ю.ЛУЦЕНКО попросила суд вызвать Г.ОМЕЛЬЧЕНКО для предоставления объяснений по поводу сделанного им анализа.

В свою очередь, сторона обвинения высказала возражение по поводу удовлетворения этого ходатайства, поскольку считает, что народный депутат не является экспертом. Кроме того, Г.ОМЕЛЬЧЕНКО не получал указания со стороны суда проводить какой-либо оценочный анализ.

Заслушав мнения сторон, суд отказал в удовлетворении ходатайства как преждевременного, и рекомендовал стороне защиты Ю.ЛУЦЕНКО предоставить его суду позже, на другой стадии судебного процесса.