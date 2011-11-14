Бывший водитель Луценко говорит, что с экс-министром не дружил

Бывший водитель экс-министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО Константин СИДОРЕНКО заявляет, что ему ничего не известно по существу выдвинутых экс-министру обвинений в совершении служебных преступлений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в ходе допроса в качестве свидетеля по делу Ю.ЛУЦЕНКО в Печерском районном суде Киева.

«Об этом мне ничего не известно», - сказал К.СИДОРЕНКО.

Вместе с тем, он сообщил суду, что работал вместе с другим водителем Ю.ЛУЦЕНКО Леонидом ПРИСТУПЛЮКОМ, замещая его в случае необходимости. Также свидетель заметил, что для назначения водителем Ю.ЛУЦЕНКО не нужно было быть с ним знакомым или иметь «дружеские отношения», поскольку непосредственное руководство, в частности, Департамента оперативной службы, в котором числились оба водителя, принимало решения и ставило им соответствующие для выполнения задания.

В то же время, на уточняющий вопрос защитника Ю.ЛУЦЕНКО Ирины ЛУЦЕНКО, вызывали ли К.СИДОРЕНКО в Генпрокуратуру перед допросом в суде, свидетель ответил утвердительно, заметив, что «месяц или два, может, полтора тому, приглашался в Генеральную прокуратуру на Подол».

По словам К.СИДОРЕНКО, ему задавали «какие-то вопросы, вопросы касались периода (руководства министерством - УНИАН) ЛУЦЕНКО». На уточняющий вопрос супруги экс-министра, касались ли эти вопросы сути обвинений, которые рассматриваются в судебном заседании, свидетель сказал, что ему задавали другие вопросы, но какие именно, он не помнит.