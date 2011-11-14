Эксперт - о возможных имиджевых потерях Украины на Евро-2012

Имидж Украины во время проведения Евро-2012 будет зависеть от «впечатления гостей от их столкновения с реальной действительностью», - считает вице-президент Украинской PR-Лиги, партнер агентства PR-Service Елена ДЕРЕВЯНКО. Как говорится в комментарии эксперта, переданном УНИАН, она убеждена, что вся проявляемая активность по формированию благоприятного образа нашей страны как хозяйки турнира направлена на узнаваемость страны и дополнения смыслового ряда «ассоциаций первого круга». «Сейчас будущим зарубежным гостям Евро-2012 важно понимать на уровне общих ощущений, в какую страну они приедут и что в ней есть, кроме Андрея Шевченко, братьев Кличко, Чернобыля и красивых женщин. Речь идет, прежде всего, о личной безопасности и сервисной инфраструктуре – именно в этом направлении больше всего проблем», - считает Е.ДЕРЕВЯНКО.

По мнению эксперта, грядущий турнир является для Украины одновременно и возможностью повысить свое международное реноме, и репутационным риском. «Все зависит от того, какими будут впечатления гостей Евро-2012 от их столкновения с реальной действительностью. Поведение правоохранительных органов, уровень владения иностранным языком – те факторы, которые превратят умозрительный имидж страны в реальную репутацию. И от того, каким будет общение конкретных людей с конкретными людьми, зависит, как нас будут воспринимать в мире после турнира», - считает эксперт.

По словам Е.ДЕРЕВЯНКО, сейчас структуры, ответственные за репутацию Украины, должны быть максимально мобилизованы и ответственны. «Нужно работать с источниками репутационного риска, главный из которых – человеческий фактор. Украинцы – умные и гостеприимные люди, но кросс-культурное общение слишком сложная сфера, чтобы полагаться на авось. Необходима серьезная просветительская работа на государственном уровне. И, конечно, нужен строжайший общественный контроль над содержанием тех промо-материалов, которые размещаются об Украине за рубежом. Их коррупционно-закулисное создание без учета мнения экспертов может привести к репутационным последствиям, которые потом придется расхлебывать десятилетиями», - заявила эксперт.

Украинская PR-Лига – всеукраинская общественная организация, представляющая Украину в IPRA, международной организации PR-специалистов. Е.ДЕРЕВЯНКО как член президиума занимается вопросами регионального развития и научно-методического обоснования. Она также возглавляет одно из ведущих украинских профильных агентств (PR-Service) и по итогам опроса специалистов отрасли журналом MMR удостоена звания «Человек-бренд» в отрасли «Агентсткий PR».