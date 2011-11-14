ВР завтра первым вопросом рассмотрит декриминализацию

Верховная Рада Украины завтра на пленарном заседании первым вопросом рассмотрит законопроект о декриминализации статей Уголовного кодекса, по которым судят лидеров оппозиции Юлию ТИМОШЕНКО и Юрия ЛУЦЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня на заседании Согласительного совета.

Ранее планировалось, что соответствующий законопроект будет рассматриваться в пятницу, 18 ноября.

На заседании Согласительного совета первый заместитель руководителя фракции «БЮТ-Батьківщина» Андрей КОЖЕМЯКИН сообщил, что после проведенных консультаций лидеры всех фракций согласились рассмотреть этот вопрос уже завтра.

Участники Согласительного совета провели голосование, которое и подтвердило соответствующее решение.