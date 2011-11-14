Следователь - Тимошенко: Может, я вас допрошу - и вам станет немного легче

Фракция «БЮТ-Батькивщина» требует завтра первым вопросом рассмотреть на пленарном заседании Верховной Рады законопроект о декриминализации статей Уголовного кодекса, по которым судят экс-премьер-министра Украины Юлию ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время заседания Согласительного совета заявил первый заместитель лидера фракции «БЮТ-Батькивщина» Андрей КОЖЕМЯКИН.

«Мы требуем завтра первым вопросом поставить этот законопроект», - сказал он.

По словам А.КОЖЕМЯКИНА, дальнейшие действия фракции «БЮТ-Батькивщина» в парламенте будут зависеть от того, будет ли рассматривать Верховная Рада соответствующий законопроект.

«Все другие действия мы будем предпринимать по результатам того, как этот законопроект будет рассмотрен. В том числе будем проводить консультации с нашими коллегами по оппозиции – фракцией НУ-НС - относительно дальнейшего участия в комиссиях, которые нарабатывают важные законопроекты», - сказал А.КОЖЕМЯКИН.

Он подчеркнул, что сегодня происходят беспрецедентные вещи, поскольку власть идет на физическое уничтожение Ю.ТИМОШЕНКО. «Власть поняла, что убить политически Юлию ТИМОШЕНКО невозможно, и она пытается убить ее физически», - сказал он.

По словам А.КОЖЕМЯКИНА, следователи прибегают к допросу Ю.ТИМОШЕНКО в камере СИЗО «в лежащем положении». «При этом следователь налоговой цинично заявляет: «Может, я вас допрошу и вам станет немного легче», - сказал А.КОЖЕМЯКИН.