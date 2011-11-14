Литвин предложил Королевской постоять с флагом возле КМДА

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН в который раз заявляет, что ВР не имеет никакого отношения к забору возле парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЛИТВИН сказал во время заседания Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

На заседании народный депутат Наталия КОРОЛЕВСКАЯ настаивала на том, чтобы В.ЛИТВИН все же четко сказал, кто имеет отношение к этому ограждению, которое устанавливают просто ночью. «Это нас от народа отгораживают или народ от нас?», - спросила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

В ответ В.ЛИТВИН сначала начал говорить о том, что комитет, который возглавляет Н.КОРОЛЕВСКАЯ, плохо работает, но в результате заявил: «Верховная Рада не имеет отношения к забору».

При этом он отметил: «Это не наша территория». «А если Вы хотите эту тему раздувать, то, пожалуйста - флаг государственный, национальный с большим древком и под Киевскую городскую администрацию и там стойте», - предложил В.ЛИТВИН Н.КОРОЛЕВСКИЙ.