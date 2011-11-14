СМИ: Начались чистки в суде, который будет рассматривать жалобу Тимошенко

Судей Апелляционного суда Киева, которые летом выпустили на волю фигурантов "газового дела" Анатолия Макаренко и Тараса Шепитько, могут уволить за нарушение присяги.

Об этом говорится в ответе Высшего Совета юстиции на информационный запрос "Украинской правды".

Согласно документу, 3 августа 2011 года в Высший совет юстиции поступило обращение главы Апелляционного суда Киева Антона Чернушенко о нарушении норм законодательства судьями этого суда Валентиной Лясковской, Анатолием Кузьминым и Александром Журавлем при рассмотрении вопроса о смене меры пресечения Макаренко и Шепитько.

"По результатам рассмотрения данного обращения... было поручено провести проверку о наличии оснований для увольнения этих судей с должностей за нарушение присяги", - сказано в ответе.

Кроме того, как говорится в статье "Украинской правды", в начале октября 2011 года в Апелляционном суде Киева был сменен состав группы судей, которые отвечают за Печерский район - то есть тех судей, которые пересматривают приговоры после Печерского районного суда.

По информации источников УП, теперь за Печерский район в Апелляционном суде Киева отвечают восемь судей: Людмила Осипова, Оксана Павленко, Маргарита Васильева, Ирина Горб, Татьяна Фриз, Елена Ситайло, Александр Кияшко, Виктор Глиняный.

Из этих восьми судей шестеро не имеют опыта работы в апелляции, поскольку только весной 2011 года были переведены в Апелляционный суд Киева из районных судов столицы.

Еще один судья был переведен в 2010 году, и только Виктор Глиняный - один из этих восьми судей - работает в апелляции достаточно долго, с 1998 года.

Как известно, в декабре должно начаться рассмотрение жалобы Юлии Тимошенко на приговор Печерского райсуда в Апелляционном суде Киева.