Посол ЕС в Украине: Янукович понимает, что нужно сделать

В беседе с корреспондентами Голоса Америки глава Представительства Европейского Союза в Украине Жозе Мануэль Пинта Тейшейра прокомментировал актуальные проблемы украинско-европейских взаимоотношений. «Мы обеспокоены тем, что бывший премьер-министр и другие члены правительства стали объектом избирательного применения закона с целью помешать им участвовать в политической жизни страны. Вот в чем проблема», - сказал Тейшейра, комментируя скандальный отказ главе Представительства ЕС участвовать в эфире одного из украинских телеканалов с объяснением, что речь идет о внутриукраинской дискуссии. "Мы не навязываем Украине волю ЕС. Наоборот, это Украина говорит, что хочет быть частью европейской семьи, Европейского Союза, - отметил посол в ответ на упрек о навязывании Украине условий, в частности, об освобождении Тимошенко и других лидеров оппозиции. ... "Киев хочет зафиксировать перспективу членства в ЕС. Мы можем гарантировать это только странам, которые продвинулись значительно дальше в уважении к нашим ценностям. Поэтому Евросоюз ничего не навязывает. Мы отвечаем - если Украина хочет двигаться по этому пути, уважайте наши ценности, среди которых и верховенство права, и право гражданина на справедливый суд. Мы этого не видим в Украине, в частности и в деле Тимошенко. Ее судят по законам, написанным во времена Сталина и Хрущева. Это не соотносится с европейскими ценностями. Даже сам судебный процесс не соответствовал нашим представлениям о правосудии. Если Украина хочет быть частью европейской семьи, она должна уважать наши ценности. Мы не будем делать исключений для Украины, и никогда их не делали для других стран, которые присоединялись к Евросоюзу ", - сказал Ж. Тейшейра. "... Я вспоминаю заявления президента Януковича в ходе избирательной кампании и уже после избрания. И публичные, и сказаны лично лидерам Евросоюза... Ваш президент прекрасно понимает, что означает соглашение об ассоциации, и какие возможности для Украины он открывает, и что надо сделать, чтобы открылась перспектива членства в ЕС ", - пояснил он. На вопрос, когда может состояться визит президента Януковича в Брюссель, который планировался на 20 октября, но был перенесен из-за приговора Юлии Тимошенко, Тейшейра отметил, что не знает, будет ли такой визит вообще: "Обе стороны ясно заявили свои позиции. И для того, чтобы такая встреча состоялась, должно быть продемонстрирована готовность двигаться в нужном направлении".