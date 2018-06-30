Акимова погнала «вторую волну»

Янукович перенаправил тревожное письмо Акимовой Азарову и председателю НБУ с резолюцией: «Прошу безотлагательно принять соответствующие меры. Доложить лично»... Не ошибаются ли Арбузов с Акимовой?

Арбузов сговорился с Акимовой?

Первым забил тревогу еще в середине апреля по поводу ухудшающейся ситуации в экономике Украины, а также возможности ее усугубления в связи с ожидающейся второй волной мирового кризиса, глава НБУ Сергей Арбузов.

Он тогда, напомним, отправил письмо премьер-министру Николаю Азарову, в котором выразил опасения относительно быстро растущей инфляции в стране и возложил на правительство вину за срыв сотрудничества с МВФ, что привело к снижению доверия инвесторов к Украине. Также Арбузов упрекнул лично Азарова, отметив, что «эти негативные тенденции, помимо остального, предопределены публичными заявлениями руководства правительства…». Здесь имелись в виду высказывания премьер-министра о том, что Украина может обойтись без кредитов МВФ, и другие подобные его заявления.

А, как стало известно на днях, 6 июня тревожное письмо на эту же тему подготовила первый заместитель главы администрации президента Ирина Акимова. Она адресовала его Виктору Януковичу и сообщила в нем о новых рисках, которые возникли перед Украиной после работы в стране в феврале текущего года миссии МВФ.

По мнению Акимовой, риск закрытия рынков заимствований усилился сейчас в связи с недоверием финансовых рынков к результативности существующих антикризисных программ в Греции, Португалии и Ирландии. «Развитие этих мировых тенденций и прекращение сотрудничества с МВФ может спровоцировать в Украине развитие ситуации подобно сценарию второй половины 2008 года», - подчеркнула она. И попросила в связи с этим президента, чтобы тот провел разговор с Азаровым и Арбузовым с целью принятия ими мер «для приглашения и обеспечения работы миссии МВФ в Киеве в первой половине июня текущего года и выполнения необходимых для этого условий».

Президент в тот же день перенаправил данное письмо Акимовой главе правительства и председателю НБУ с резолюцией: «Прошу безотлагательно принять соответствующие меры. Доложить лично».

Таким образом, уже и Арбузов, и Акимова предчувствуют что-то недоброе для страны в самой недалекой перспективе. А способом минимизации вероятного будущего негатива для украинской экономики от, в том числе, второй волны мирового кризиса они видят непременное возобновление сотрудничества с МВФ, приостановленное в марте этого года вследствие невыполнения украинской стороной оговоренных в Меморандуме обязательств. В частности, до марта не была проведенная пенсионная реформа, хотя правительство обещало это сделать. Кроме того, в рамках выполнения программы сотрудничества с МВФ, Украина обязалась в 2011 году повысить тарифы на газ для населения еще на 30%, но это тоже не выполнено до сих пор. Причем, правительство пообещало не повышать цену на газ для населения до конца года.

Однако миссия МВФ в первой половине июня в Украину так и не приехала, на необходимости чего настаивала Акимова в письме президенту. Кроме того, премьер-министр, на которого «давили» в своих письмах Арбузов и Акимова, похоже, не предполагает каких-то больших угроз для отечественной экономики в обозримой перспективе. Такой вывод напрашивается из его заявлений.

Например, в тот же день, когда в СМИ появилось письмо к нему Арбузова, в котором среди прочего содержался и намек на риск девальвации, Азаров заявил, что курс гривни будет стабильным. «Сейчас гривня стабильна как никогда, и будет стабильной», - пообещал он.

А за день до того, как стало известно содержание письма Акимовой, премьер-министр заявил, что финансового кризиса в Украине не будет. «Вы меня много лет знаете. Я когда-нибудь разбрасывался такими словами? Нет. Значит, можете быть уверены, что никаких финансовых кризисов у нас не будет», - заверил он.

Угроза второй волны

Так, может быть, многоопытный Азаров все же прав? Никаких кризисов не предвидится, а Арбузов с Акимовой лишь напрасно нагоняют страхи?

К сожалению, мнение главы правительства не кажется убедительным. Азаров или бравирует, или он действительно плохо знает нынешнюю обстановку в мире и не видит надвигающихся угроз. Опасения же главы НБУ и первого замглавы администрации президента, напротив, представляются оправданными, и такой же точки зрения придерживаются многие известные зарубежные аналитики.

К примеру, авторитетный эксперт, профессор Университета Нью-Йорка Нуриэль Рубини, точно предсказавший в свое время последний глобальный финансовый кризис, уверен, что вторая волна мирового кризиса неизбежна. Он назвал четыре основных причины, синергия которых складывается в «идеальный шторм» для мировой экономики: финансовые затруднения в Соединенных Штатах; финансовый кризис в еврозоне; замедление темпов роста китайской экономики; спад японской экономики, обусловленный природными катаклизмами.

Рубини прогнозирует, что уже во втором полугодии 2011 года мировую экономику начнет затягивать в воронку нового глобального кризиса. Сворачивание стимулирующих программ в США и Европе, падение спроса, проблема перепроизводства неминуемо приведут к стагнации, а потом - новому кризису, который разразится самое позднее в середине 2013 года.

А совсем недавно уже и МВФ предупредил об очевидных вызовах для мировой экономики. Как рассказал на прошлой неделе директор департамента исследований МВФ Оливье Бланшар, риски связаны, в частности, с сохраняющейся угрозой дефолта в ряде европейских стран, возможным перегревом экономик развивающихся государств, а также прогнозами слабого экономического ростав Соединенных Штатах.

Более того, сильная нервозность на мировых рынках присутствует на протяжении уже, минимум, двух последних месяцев. Причем, панические настроения в очередной раз проявились в минувшую пятницу. Так, по итогам торгов 17 июня в Нью-Йорке резко подешевела нефть: на 1,94 доллара за баррель или 2,04%. А за период с начала мая цена на нефть упала более чем на 17%. По мнению экспертов, это, прежде всего, объясняется беспокойством инвесторов по поводу финансового кризиса целого ряда европейских стран, который вскоре может сказаться на существенном снижении спроса на нефть.

На мировых рынках черных металлов в последние месяцы также наблюдается смена настроений. Если с начала нынешнего года по апрель средняя цена на сталь выросла на 24%, то затем данный тренд остановился, и даже наметился его разворот.

Чем может закончиться рост производства в Украине

Последнее обстоятельство очень важно для украинской экономики, поскольку экспорт металлов является главной позицией отечественного экспорта. Кстати, именно благодаря удачной конъюнктуре на мировых рынках для металлургической, да еще химической отраслей, украинская промышленность и экономика в целом демонстрируют с начала года рост. В частности, величина экспорта в долларовом выражении увеличилась в первом квартале 2011 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: по недрагоценным металлам – на 50,5%; по продукции химической промышленности – на 78,8%.

Поэтому если в ближайшее время мировые цены на сталь устремятся вниз вследствие наступления второй волны глобального кризиса, то это неминуемо приведет к очередному экономическому обвалу в Украине. Как это происходило во второй половине 2008 года – здесь Акимова абсолютно права.

Белорусский сценарий

Однако большие проблемы у украинской экономики могут начаться и без второй волны мирового кризиса – как это происходит сейчас в Беларуси. Дело в том, что никаких положительных тенденций, не связанных с благоприятной мировой конъюнктурой, в отечественной экономике не наблюдается. Виной чему, в первую очередь, отсутствие реальной борьбы с коррупцией, вследствие чего инвестиционный климат в Украине в последние полтора года не только не улучшается, а лишь ухудшается.

Например, на прошлой неделе об этом без обиняков заявил Януковичу и Азарову приезжавший в Киев вице-президент Всемирного банка Филипп Лэ Уору. «Этот визит происходит в условиях серьезной обеспокоенности неблагоприятным климатом бизнеса и стабильно высоким уровнем коррупции в Украине», - цитировались, в частности, его оценки в сообщении пресс-службы ВБ.

В части же государственных заимствований ситуация выглядит просто плачевно. С марта 2010 года, когда правительство возглавил Азаров, по май 2011 года государственный и гарантированный государством долг вырос, по данным Минфина, на 18,4 млрд. долл. и достиг 58,2 млрд. долл. А в июне Украина разместила суверенные евробонды еще на 1,25 млрд. долл.

В последнее же время украинское правительство таки «одумалось» и начало прилагать отчаянные усилия для возобновления сотрудничества с МВФ. Для чего в минувший четверг Верховную Раду убедили принять в первом чтении непопулярный пенсионный закон, а затем сразу же в Вашингтон вылетела делегация в составе министров Ярошенко и Бойко, а также Акимовой. Там они поведали руководству МВФ о сдвигах с пенсионной реформой и обратились с просьбой отложить рассмотрение решения о повышении тарифов на газ для населения до 2013 года.

Как рассказал в субботу об итогах данных консультаций с МВФ глава отечественного Минфина, «мы нашли понимание и поддержку со стороны МВФ, и главное, зафиксировали, что наша программа действует».

Но слова и.о. главы МВФ Джона Липски прозвучали не столь оптимистично. Он, в частности, сообщил, что при встрече «была подчеркнута важность проведения решительной политики и государственных реформ в Украине». О том же, что МВФ согласился на отсрочку повышения цен на газ для украинцев, ничего сказано не было. Кроме того, не названа была и возможная дата выделения 3 и 4 траншей кредита.

Впрочем, даже если украинской стороне удастся договориться с МВФ о продолжении сотрудничества, то в случае наступления второй волны мирового кризиса даже это вряд ли спасет Украину от экономического кризиса. Стоит в данном аспекте вспомнить, что на конец августа 2008 года золотовалютные резервы НБУ превышали 38 млрд. долл. и что уже в ноябре Украина получила крупный транш кредита от МВФ (4,5 млрд.), но всё это не помогло Нацбанку удержать гривню от более чем двукратной девальвации в декабре. Сейчас же валютных резервов меньше чем тогда (на конец мая – 37 867,5 млн. долл.), а за прошлый месяц они сократились почти на 0,5 млрд. – еще без прихода второй волны глобального кризиса.

Александр Бескоровайный