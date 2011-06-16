Азаров: можете быть уверены, никаких финансовых кризисов у нас не будет
15:45, 16 июня 2011Общество
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"Вы меня много лет знаете..."
Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заверяет, что в Украине не будет финансового кризиса.
Как сообщил журналистам пресс-секретарь премьер-министра Виталий ЛУКЬЯНЕНКО, об этом Н.АЗАРОВ заявил сегодня в ходе совещания по вопросам развития строительной отрасли.
Как передает корреспондент УНИАН, по словам пресс-секретаря премьера, обращаясь к строителям, Н.АЗАРОВ сказал, что сегодня можно смело составлять инвестиционные планы для развития строительной отрасли.
«Вы меня много лет знаете. Я когда-нибудь разбрасывался такими словами? Нет. Значит, можете быть уверены, что никаких финансовых кризисов у нас не будет», - процитировал Н.АЗАРОВА его пресс-секретарь.
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