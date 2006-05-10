Медведчук требует немедленной отставки Огрызко

Социал-демократическая партия Украины (объединенная) выражает категорический протест по поводу “организованной властью очередной антироссийской кампании, направленной на выход Украины из СНГ”.

Как сказано в заявлении СДПУ(о), переданном агентстве УНИАН, партия рассматривает “заявления, звучащие из президентского Секретариата и МИД относительно нецелесообразности пребывания нашей страны в составе Содружества, как откровенную провокацию, цель которой - нанести максимальный вред украинско-российским отношениям. Вместо того, чтобы предложить действенную политику реформирования СНГ, Украину в действительности толкают к подрыву ее отношений с постсоветскими государствами”.

СДПУ(о) требует немедленной отставки первого заместителя министра иностранных дел Владимира ОГРЫЗКО и других должностных лиц, которые “своими провокационными действиями подрывают сотрудничество нашего государства со странами СНГ”.

По убеждению СДПУ(о), “фактически в высших кругах "помаранчевой" бюрократии и ее обслуги сформировалось антироссийское лобби, которое является основным исполнителем конфронтационного заказа. В его состав входят руководители МИД, окружение министра обороны Анатолия ГРИЦЕНКО, ряд чиновников президентского Секретариата и секретарь СНБОУ Анатолий КИНАХ”.

Как сообщал УНИАН, 4 мая в Москве первый заместитель министра иностранных дел Украины В.ОГРЫЗКО заявил, что официальный Киев считает, что СНГ все больше утрачивает свою привлекательность. 5 мая советник главы государства – руководитель Главной службы внешней политики Константин ТИМОШЕНКО сообщил, что в Секретариате Президента рассматривается вопрос о выходе Украины из СНГ.