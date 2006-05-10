Черномырдин растолковал, почему Путин не едет в Украину

Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Украине Виктор ЧЕРНОМЫРДИН заявляет, что Президент Российской Федерации Владимир ПУТИН посетит Украину, когда в ней будет сформировано правительство.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом посол заявил сегодня журналистам в Киеве.

«Обязательно приедет», - отметил В.ЧЕРНОРМЫРДИН, но при этом добавил: «Куда приезжать, к кому? Как закончите все, как сформируете правительство. Ну, что просто так приезжать? Так президенты не ездят».