Симоненко снится бюджетный комитет

Лидер Коммунистической партии Украины Петр СИМОНЕНКО считает, что парламентская коалиция будет сформирована с участием блока «Наша Украина» и Партии регионов и, возможно, Социалистической партии Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

По словам П.СИМОНЕНКО, его личные источники, а также сообщения в СМИ, заявления политиков свидетельствуют о том, что формирование коалиции вышло на тот этап, что можно уже с высокой долей вероятности утверждать, что она будет состоять из «Нашей Украины» и Партии регионов, а заявления социалистов свидетельствуют, что они также не против принять участие в такой коалиции.

По мнению П.СИМОНЕНКО, единственной преградой для создания такой коалиции является то, что Партия регионов должна пообещать «Нашей Украине», что в 2009 году она не будет мешать главе государства Виктору ЮЩЕНКО повторно победить на президентских выборах.

П.СИМОНЕНКО считает, что при таком раскладе, скорее всего, премьер-министр Юрий ЕХАНУРОВ сохранит за собой свою должность, а все другие должности в правительстве будут отданы “регионам”, возможно, даже, и руководство Верховной Радой.

По его мнению, такая коалиция будет недолговечной и будет вносить диссонанс в работу парламента.

П.СИМОНЕНКО подчеркнул, что все политические силы, кроме коммунистов, уже забыли свои обещания, которые они дали в ходе избирательной кампании, и ведут борьбу исключительно за должности.

Он считает, что правительством фактически будут руководить финансово-промышленные группы. Даже если коалиция распадется, по его мнению, это произойдет через год, а если в нее войдут социалисты, то еще меньше – полгода, финансово-промышленные группы все равно останутся и будут руководить коалицией.

Лидер коммунистов считает, что именно эти группы не допустят роспуска парламента, и какой бы формально потом ни была коалиция, фактически в ее состав будут входить представители тех же бизнес-структур.

П.СИМОНЕНКО также отметил, что единственной оппозиционной силой в парламенте будут только коммунисты. По его словам, коммунисты будут отстаивать права граждан, причем их работа не ограничится лишь парламентской деятельностью.

Отвечая на вопрос, будут ли претендовать представители КПУ на какие-либо должности в парламенте, П.СИМОНЕНКО сказал, что все будет зависеть от того, как договорятся представители других политических сил. Он считает, что коммунисты могли бы возглавить и регламентный, и бюджетный комитеты ВР. (Обычно управление этими комитетами отдают представителям оппозиции – УНИАН).

В то же время П.СИМОНЕНКО подчеркнул, что по своему составу фракция КПУ может претендовать на любые должности, и работа депутатов в прошлом составе парламента это подтвердила.

Давая прогноз, когда состоится первое заседание сессии парламента нового созыва, лидер КПУ высказал мнение, что это произойдет не раньше 24 мая, но и не позже 26, поскольку это последний день, предусмотренный законом.

Говоря о работе группы по подготовке первой сессии ВР, П.СИМОНЕНКО отметил, что блокирование ее работы как раз и подтверждает вышесказанные им слова, что политические силы пришли в парламент делить портфели, а «не разделить ответственность за жизнь страны».

Как сообщал УНИАН, по результатам выборов в парламент, которые состоялись 26 марта, КПУ поддержали 3,66% избирателей.