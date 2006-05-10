Прихожанин Черновецкий ни разу не заплатил “десятину” в церковь

За 10 лет прихожанин Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ ни разу не заплатил “десятину” в церковь «Посольства Благословенного Царства Божьего для всех народов».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил основатель и старший пастор «Посольства» Сандей АДЕЛАДЖА.

«Впервые ЧЕРНОВЕЦКИЙ пришел в церковь Посольства Божьего около 10 лет назад. До сих пор ни разу, ни копейки десятины от него я не получил», - сообщил пастор. По его словам, «десятина» является необязательным элементом посещения церкви, а добровольным пожертвованием Богу от верующих.

С.АДЕЛАДЖА подчеркнул, что Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ всего лишь один из прихожан его церкви, но «видный прихожанин», который также ходит и в православную, и в католическую церковь.

Он рассказал, что когда между ним и Л.ЧЕРНОВЕЦКИМ зашла речь о том, что прихожанин хочет делать добрые дела, то он объяснил ему, «что это могут быть не только деньги».

«Мы решили, чтобы он создал общественную организацию. Кормить бедных. Социальное партнерство совместно с церковью, которая даст людей для обеспечения проекта. Т.е. «десятину», которую он должен Богу давать, он дает эти деньги на кормление бедных», - сказал пастор. С.АДЕЛАДЖА также отметил, что Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ и он договорились «никогда не обсуждать денежные и политические вопросы».

С.АДЕЛАДЖА считает Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО православным, «потому что его корни православные и крещен он в православной церкви». По его мнению, нынешнего мера столицы привела в Посольство Божье его «прагматичность». «Он человек, который хочет видеть конкретные результаты. И я думаю, что в нашей церкви, где мы проповедуем слово (доступно для современных людей – УНИАН), это для него большое подспорье. Он ходит слушать, в основном, проповеди», - сообщил пастор. По его словам, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ впервые пришел в его церковь «потому что хотел, что б ему помогли на выборах – приходил за голосами, поскольку это большое скопление людей», но после прослушанной проповеди сказал, «что язык не поворачивается просить об этом (помочь в агитации – УНИАН) и ушел». После этого он начал приходить в церковь просто слушать проповеди.

По информации С.АДЕЛАДЖИ, на сегодняшний день прихожан в «Посольстве Божьем» становиться все больше - в среднем ежемесячно прихожан становиться на 1 тыс. человек больше. В Киеве постоянными членами церкви считаются 25 тыс. прихожан – это те, кто приходит еженедельно на богослужения. А в принципе, по его словам, прихожанами Посольства Божьего в столице считают себя больше 250 тыс. человек.

«У нас многие люди приходят как с политики, так и с бизнеса. И это нормально, чтобы политики стали верующими в душе. И что бы они были верующими активными, не просто исповедующие веру на праздники – раз в году заходили в церковь и перекрестились, а ходили в церковь каждый день и жили с принципами Бога», - отметил пастор.

По его словам, «десятину» «по своему убеждению» платят около 30% прихожан. В то же время пастор отметил, что считает «некорректным» обнародовать годовой доход церкви, поскольку это ее «внутренний вопрос».

С.АДЕЛАДЖА также сообщил на пресс-конференции, что как православная и католическая церкви, его протестантская церковь является апостольской. «Мы верим в тоже самое. Единственное, что мы исповедуем, что недостаточно верить в Бога так, как это делалось 2 или 3 тыс. лет назад. То есть обряд можно менять, но суть не менять, т.е. способ подачи Евангелие, способ подачи Бога нужно прогрессировать и улучшать», - сказал он. Этим пастор объясняет использование на молебнах современной музыки и песен, а не хор или органы, т.е. используется «язык сегодняшнего дня».

«Я лично думаю, что наша цель – бросить вызов православной церкви, так чтобы православная церковь начала проповедовать слово на понятном языке, и таким способом, чтобы библейские истины были понятны простым обывателям не просто как историческая сцена. Тогда не нужны будут иностранцы, такие как я, которые пытаются сюда приезжать, чтобы преподавать веру», - подчеркнул С.АДЕЛАДЖА.

По его информации, ежегодно он бывает в 30 странах мира. На вопрос, почему именно в Украине проповедует, С.АДЕЛАДЖА ответил: «Если бы мне предложили выбрать, я бы Украину никогда не выбрал. Я бы не поехал в православную страну. Не только в Украину... Приехал сюда для смирения. Это способ смирения. Так я слушаюсь Бога. Я поехал в протестантскую страну, где празднуют проповедников, а не где ругают…», - сказал пастор.

С.АДЕЛАДЖА сообщил, что является гражданин Нигерии, но имеет вид на жительство в Украине и в Америке.