Черномырдин не верит, что Украина выйдет из СНГ

Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Украине Виктор ЧЕРНОМЫРДИН считает, что в случае выхода Украины из состава СНГ Украина вряд ли что-то выигрывает.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Киеве журналистам.

По словам В.ЧЕРНОМЫРДИНА, «кто хочет выйти – это их желание… От этого никто не выигрывает, Украина не выигрывает, если до этого дойдет». По убеждению российского посла, «до этого не дойдет, вряд ли может произойти».

На уточняющий вопрос журналистов, изменится ли как-то отношение России к Украине, если последняя все же решит выйти из Содружества, В.ЧЕРНОМЫРДИН напомнил, что Украина является ассоциированным членом СНГ, и для того чтобы выйти из состава СНГ, «сначала нужно войти».

Как сообщал УНИАН, 4 мая в Москве первый заместитель министра иностранных дел Украины Владимир ОГРЫЗКО заявил, что официальный Киев считает, что СНГ все больше теряет свою привлекательность. 5 мая советник главы государства – руководитель Главной службы внешней политики Константин ТИМОШЕНКО сообщил, что в Секретариате Президента рассматривается вопрос о выходе Украины из СНГ.